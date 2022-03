Terribile incidente a L’Isola dei Famosi: “È sotto osservazione”. Lascia subito il programma?

A L’Isola dei Famosi un terribile incidente ha fatto scattare l’allarme tra il pubblico. La produzione informa: “È sotto osservazione”.

Isola dei Famosi 2022: “Tutto può cambiare”, Ilary Blasi dixit. Possono cambiare le trame di gioco, i protagonisti o addirittura gli eventi. Nessuno ad esempio si aspettava il temporale che qualche giorno fa ha messo in pericolo tantissime isole honduregne, compresa Cayos Cochinos. Il sereno infine è tornato sulle coste dell’Honduras, ma che spavento.

Questo un assaggio di ciò che può riservare l’Isola e di come appunto, tutto può cambiare. A incidere potrebbero essere anche dinamiche del gioco, come le prove che sostengono puntata dopo puntata i naufraghi, tra queste anche quella delle fiamme che è ritenuta tra le più pericolose.

Durante la scorsa puntata, tre nuovi naufraghi sono approdati a Playa Acoppiada, Blind ha vinto al televoto, per l’influencer Patrizia Bonetti e per la showgirl Roberta Morise invece il posto è dipeso proprio dalla prova del fuoco. Una delle protagoniste di Playa Acoppiada, però, ha riportato delle ustioni nel corso della prova.

Terribile incidente a L’Isola dei Famosi 2022, pubblico in allarme: “È sotto osservazione”

In cosa consiste la prova del fuoco? I concorrenti che si devono sottoporre al test, vengono messe di fronte alle fiamme e devono resistere quanto più possibile per poter affermare la loro leadership. Roberta e Patrizia hanno fatto lo stesso tempo, resistendo fino a 3 minuti e 51. Dopo un replay mandato dalla regia però si vede che Patrizia si è leggermente spostata, falsando così la prova, quindi assegnata a Roberta. La showgirl, grazie alla vittoria, è rimasta su Playa Acoppiada in coppia con Blind, Patrizia avrebbe, invece, dovuto raggiungere Jovana Djordjevic, Roger Balduino, Marco Melandri e Cicciolina su Playa Sgamada. Ma così non è stato.

“Patrizia sta bene, ma nella scorsa puntata si è ustionata alla prova del fuoco quindi preferiamo tenerla sotto osservazione”. Così Ilary Blasi nel corso della diretta di ieri sera ha spiegato cosa sta accadendo e che fine ha fatto l’influencer. Quindi Patrizia arriverà probabilmente nella prossima puntata, nel frattempo la stanno sottoponendo a tutte le verifiche del caso, come sempre accade durante gli incidenti in Honduras.