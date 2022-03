Carlo Conti ha deciso, sul palco con un ex grande protagonista di Sanremo. Una coppia inedita per un programma molto atteso

Sarà una primavera densa di impegni per Carlo Conti che è pronto per tornare in prima serata su Rai 1 con The Band, il talent dedicato ai gruppi musicale che propongono cover. Ma sarà anche il conduttore dei David di Donatello 2022 e non da solo.

Come anticipa il sito specializzato Davidemaggio.it infatti il prossimo 3 maggio per i premi più attesi del cinema italiano al fianco di Carlo Conti troveremo anche Drusilla Foer. Un nuovo attesissimo appuntamento dopo il grande successo dell’alter ego di Gianluca Gori sul palco del Festival di Sanremo 2022.

Allora era stata la spalla di Amadeus questa volta affiancherà un altro volto storico della Rai in in programma importante. Il direttore di Rai 1, Stefano Coletta, era rimasto molto colpito dalla performance di Drusilla all’Ariston e già allora aveva promesso che ci sarebbe stato ancora spazio per lei e finalmente è arrivato il momento giusto.

Al momento Drusilla Foer è alle prese con il tour teatrale ‘Eleganzissima‘ che sta per terminare le sue repliche anche se riprenderà a luglio. Ma quelli saranno mesi molto caldi per l’attrice fiorentina, perché ci sono altre novità in arrivo nei suoi impegni professionali.

Come ha anticipato TvBlog, la Foer potrebbe essere il nuovo volto di punta estivo per Rai 2, alla conduzione di una trasmissione che condurrebbe in proprio. Un nuovo programma estivo che dovrebbe essere collocato nella fascia dell’Access Prime Time, dalle 20 alle 20.30 subito prima del TG2 serale.

Pochi dettagli per ora sull’impegno, ma intanto 20 puntate che saranno probabilmente registrate considerati gli altri impegni di Drusilla. Saranno poi i risultato degli ascolti tv e il gradimento del pubblico a stabilire se si tratterà di un impegno temporaneo oppure se l’intelligente e pungente ironia della Foer ci farà compagnia ancora a lungo.