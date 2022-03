Un Posto al Sole, torna uno dei volti più amati di sempre: colpo di scena

Graditissimo ritorno a Palazzo Palladini di uno dei volti storici e più amati della soap opera partenopea: colpo di scena ad Un Posto al Sole

Ad Un Posto al Sole sta per fare il suo ritorno uno dei volti storici della soap opera partenopea. A Palazzo Palladini ci sarà un amato personaggio che porterà novità in casa, ma attenzione perché ci saranno già i primi problemi da affrontare.

Il suo ritorno era nell’aria ed ecco che a Palazzo Palladini arriva di nuovo Angela. Dopo aver passato lunghi mesi in Sardegna con l’associazione che gestisce insieme a sua madre Giulia, per la moglie di Franco è arrivato il momento di tornare a Napoli e prendersi cura dei suoi affetti cari. In particolare, questa settimana si approfondirà la questione delle challenge cui Bianca sta prendendo parte.

Dopo aver rubato dei soldi dalla borsa di Silvia a Caffè Vulcano ed aver registrato il tutto, la piccola di casa Poggi è chiamata ad una nuova challenge: sarà lei ad imbrattare i muri della sua scuola. Nonostante l’autore del gesto sia anonimo, Franco comincia ad insospettirsi nei confronti della figlia e proprio nel momento in cui i due stanno discutendo, a casa torna Angela.

A fare il suo rientro, questa settimana, non sarà soltanto Angela. A Palazzo Palladini torna anche Michele ormai arreso alla serenità acquisita da Silvia con Giancarlo.

Anticipazioni Un Posto al Sole, Cotugno sotto accusa: Guido e Mariella sono certi

Silvia ha intenzione di scoprire com’è possibile che dalla sua borsa siano spariti circa 30 euro e ne parla con Guido e Mariella. La coppia è convinta che dietro l’ignobile gesto possa esserci Cotugno, il collega taccagno, e per smascherarlo gli tenderanno una trappola. Patrizio, nel frattempo, approvata la cucina di Samuel e Nunzio è pronto a partire alla volta di Barcellona, ma non sa che sta lasciando a Palazzo Palladini una situazione un po’ disastrosa tra Ornella e Raffaele.

Pene d’amore per Rossella che vedrà Riccardo e Virginia troppo vicini e complici: mentre lei è occupata ad imparare a giocare a biliardo per giocare col suo compagno, quest’ultimo ha ritrovato un certo feeling con l’ex moglie.