Anticipazioni Love is in the Air, incidente per Eda: finale strappalacrime

Love is in the Air si avvia verso la puntata finale della stagione, ma non senza colpi di scena: tutte le anticipazioni

Questa in programma è l’ultima settimana prima delle puntate di lunedì 4 e martedì 5 che chiuderanno un altro ciclo di Love is in the Air. Colpi di scena, amori e tradimenti, questo e molto altro ha regalato la soap opera turca.

Manca soltanto una settimana per il finale di stagione di Love is in the Air e sarà veramente col botto. Durante la festa, infatti, Eda accuserà un malore che scatenerà il panico tra tutti gli invitati ed in particolar modo in Serkan che è molto in apprensione per la nascita del primogenito. Per fortuna interviene un medico che si assicura che la ragazza stia bene e finalmente possono tornare a festeggiare. Durante la celebrazione la coppia annuncia di aver scelto il nome del nascituro, suscitando commozione in Aydan: si chiamerà Alp, come il fratello defunto di Serkan.

Nonostante i migliori propositi per il loro viaggio in Spagna in cui Aydan e Kemal hanno annunciato di volersi sposare, viene tutto annullato quando la Bolat scopre che con loro ci sarà anche sua suocera.

La situazione tra Eda e Serkan diventa sempre più pesante, visto che il Bolat vuole controllare ogni cosa della sua amata: cosa mangia, quando e come lavora, a causa del suo forte stato di apprensione. Per farlo, coinvolge anche altre persone, tra cui Kiraz. Ciononostante, la Yildiz ogni tanto riesce a svincolarsi e fare quello che crede meglio per sé stessa.

Anticipazioni Love is in the Air, il traumatico parto di Eda

Manca davvero poco al parto e Eda si occupa degli esercizi di respirazione sperando nel supporto del marito che, però, non arriva. Questo perché Serkan è impegnato a lavoro con un nuovo progetto che condivide con i suoi soci ed a cui Piril non vuole rinunciare.

Ad ogni modo, Serkan e Eda decidono di partire per un weekend in montagna e mentre sono in viaggio alla Yildiz si rompono le acque. Peccato che i due si erano fermati perché la macchina era in panne: ansia e panico nella coppia non fanno bene al nascituro. Quando la macchina riesce a ripartire, Eda è in preda alle doglie tanto da essere costretta a partorire sotto un albero.