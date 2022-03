Mahmood e Blanco incassano un durissimo colpo: nessuno se lo aspettava!

Un vero e proprio colpo basso ha colpito Mahmood e Blanco. Nessuno se lo aspettava eppure è successo: la notizia che ha sconvolto i due cantanti.

Mahmood e Blanco vengono coinvolti da una notizia inaspettata. Infatti la coppia vincitrice dell’ultimo Festival di Sanremo è stata scalzata dal primo posto in classifica. Andiamo quindi a vedere chi ha preso il loro posto.

Mahmood e Blanco, dopo quasi due mesi in cima alle classifiche con il singolo ‘Brividi‘, sono stati scalzati da un cantante a sorpresa. Infatti è arrivato come un ciclone Alberto Cotta Ramusino in arte Tananai. Il cantante, che a differenza del duo si è classificato ultimo durante la competizione musicale, ha raggiunto il primo posto in classifica con il suo brano intitolato ‘Baby Goddamn‘.

A contribuire all’inaspettata scalata di Tananai ci ha pensato un social come TikTok, dove la canzone è diventata virale grazie ad un particolare trend. Così l’artista si è classificato in vetta alla classifica Top 50 di Spotify Italia. Ma Tananai deve questo successo anche grazie al suo approccio con il pubblico simpatico e ricco di ironia. Così proprio grazie a questa sua scelta di marketing, ‘Baby Goddamn’ si è andata a posizionare davanti a ‘Brividi’ ed a Soldi Puliti di Shiva.

Mahmood e Blanco scalzati da Tananai: quando l’ultimo diventa primo

Come diceva la Bibbia “gli ultimi saranno i primi” ed è proprio quello che è successo a Tananai. L’artista infatti si è classificato ultimo nel corso dell’ultimo Festival di Sanremo, ma ne è uscito come vero vincitore morale riprendendosi anche mentre festeggiava l’ultima posizione in classifica. Una volta scoperta la notizia dell’arrivo in prima posizione su Spotify, l’artista ha messo mano al suo profilo Instagram, pubblicando una Story in cui appare parecchio su di giri e euforico per lo straordinario risultato.

Nel frattempo sempre il pezzo ‘Baby Goddamn‘ sta continuando la sua personale scalata alle classifiche. Infatti il singolo ha raggiunto anche la quarta posizione della classifica Fimi. Al contrario di Spotify, infatti, qui continua a regnare incontrastata ‘Brividi’ di Mahmood e Blanco. Inoltre i due artisti, vincitori del Festival di Sanremo, saranno i protagonisti anche dell’Eurovision 2022 dove appunto rappresenteranno l’Italia. Tananai ha provato anche a partecipare a questo evento, scherzandoci su Instagram, ma purtroppo stavolta non è riuscito a scalzare Mahmood e Blanco.