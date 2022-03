Allarme a L’Isola dei Famosi 2022. I naufraghi sono stati messi in sicurezza e il pubblico è in ansia per loro. Cos’è successo.

L’isola dei Famosi è tornato a solcare i mari dell’etere televisivo solo da pochi giorni ma per i naufraghi sono già iniziate le prime difficoltà. Nella serata di ieri, sabato 26 marzo, l’inviato del programma in Honduras, Alvin, ha pubblicato delle storie sul suo profilo Instagram dove ha dichiarato che, a seguito di un forte temporale che si è abbattuto in Honduras, la produzione ha temporaneamente spostato i naufraghi mettendoli al sicuro.

Questo temporale però non ha colto alla sprovvista la redazione in quanto la possibilità che delle tempeste si scatenino all’improvviso è una caratteristica dei Caraibi e dell’Honduras. Avvenimenti simili si erano abbattuti anche nelle edizioni passate. Come i più ricorderanno i naufraghi dell’Isola dei Famosi delle passate stagioni sono stati alle prese con temporali più o meno forti. Tuttavia, il maltempo che ha colpito ieri gli atolli che fungono da set del reality è stata particolarmente severo.

“Abbiamo messo i naufraghi in sicurezza”. Allarme a L’Isola dei Famosi 2022: cos’è successo

“La situazione qui in Honduras è di tempo brutto e piove molto: ai Cayos, dove si trova anche l’atollo di Cayos Cochinos, quindi tutte le isole, è ancor peggio la situazione”, ha raccontato Alvin attraverso una storia Instagram. “Abbiamo messo i naufraghi in sicurezza, quindi è tutto a posto, volevo comunicarvi questa cosa… stanno tutti bene e adesso attendiamo che migliori il tempo”.

Non è ancora chiaro dove siano stati portati precisamente i naufraghi. Da sottolineare che anche, nonostante il temporale che si è abbattuto in Honduras, la diretta tv di lunedì sera su Canale 5 non pare essere in dubbio. Dunque il pubblico può dormire sonni tranquilli. I protagonisti dello show sono in salvo e stanno tutti bene e lunedì sera potranno tornare a intrattenere i numerosissimi telespettatori che non vedono l’ora che inizi lo show.