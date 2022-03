Isola dei Famosi 2022, terribile incidente per una naufraga: come sta adesso – VIDEO

Si spostava indisturbata sulla spiaggia dell’Honduras quando è inciampata perdendo l’equilibrio: naufraga fa preoccupare i compagi di avventura.

Momenti di panico per una naufraga dell’Isola dei Famosi. La terribile caduta in queste ore sta facendo il giro del web, ma come sta? L’immediato intervento dei compagni di avventura è stato indispensabile al fine di evitare il peggio.

Terribile caduta per una naufraga della 16esima edizione dell’Isola dei Famosi. La scena è stata immortalata dalle telecamere del reality ed il video starebbe in queste ore facendo il giro del web. D’altronde si sa, momenti come questi non perdono occasione per diffondersi rapidamente.

A perdere l’equilibrio sulla spiaggia dell’Honduras è stata Lory Del Santo. Tutto è accaduto prima della puntata di giovedì 24 marzo: le telecamere del reality erano puntate su Clemente Russo, Laura Maddaloni e Jeremias quando ad un tratto si sono velocemente spostate sulla showgirl per immortalare la sua terribile caduta.

Lory Del Santo, terribile caduta all’Isola dei Famosi: le sue condizioni

Lory Del Santo indietreggiava indisturbata sulla spiaggia dell’Honduras quando è inciampata in un enorme ceppo di legno. La naufraga, che quest’anno è approdata sull’Isola assieme al compagno Marco Cucolo, ha subito perso l’equilibrio rotolando all’indietro. Laura e Clemente si sono immediatamente avvicinati per soccorrerla e preoccupati le ha chiesto se si fosse fatta male.

Fortunatamente però Lory è riuscita a cadere senza provocarsi alcun graffio. La produttrice ha rassicurato i compagni di gioco dicendo loro: “Si, non mi sono fatta niente. Zero proprio!“. Difatti anche nel corso della puntata la Del Santo non ha presentato alcun malessere dovuto alla caduta. Ad evitare che il ceppo potesse rotolare sulla naufraga è stato indispensabile anche l’intervento del pugile: Clemente Russo ha immediatamente bloccato il tronco mentre Laura aiutava Lory a rialzarsi.