Russia-Ucraina: “Temiamo 300 morti nel teatro di Mariupol”, bombe su ospedale a Kharkiv. Piano Ue per indipendenza dal gas russo

Kiev resiste al Nord, Kharkiv al Nordest, Chernihiv al Nord. A Sud dell’Ucraina l’esercito di Mosca ha invece la meglio, ma non ha ancora preso Mariupol. Secondo la Nato la Russia ha perso più di 15mila uomini, tra cui molti ufficiali. Esiste il rischio di un golpe al Cremlino. Si apre così il trentesimo giorno di guerra tra Russia e Ucraina, mentre la diplomazia va avanti.

Dai vertici Nato, Ue e del G7 ieri è arriva la conferma che l’Occidente continuerà ad aiutare l’Ucraina inviando armi e aiuti umanitari (Stati Uniti e Ue invieranno 1,5 miliardi). Il presidente Usa Joe Biden, a nome della Nato, ha affermato che “in caso di attacchi chimici” da parte della Russia “risponderemo”. C’è preoccupazione per la crisi alimentare globale.

Alcuni Paesi Ue hanno dichiarato che non accetteranno di pagare il gas in rubli, perché si tratterebbe di una violazione contrattuale. Ad affermarlo, il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il premier italiano Mario Draghi.

Mosca dichiara 1.351 soldati morti in Ucraina

La notizia è del vice capo di Stato maggiore russo Serghei Roudskoy in conferenza stampa. Secondo Kiev, le perdite russe sono di più.

Atterraggio di emergenza di Duda in ritorno a Varsavia

Dai consiglieri di Duda arriva la notizia che l’aereo di Stato che ha portato il presidente polacco a Rzeszow, al ritorno da Varsavia, è stato costretto a un atterraggio di emergenza.

Mosca: risponderemo subito al tentativo No-fly zone

La Russia “risponderà immediatamente in modo appropriato al tentativo di chiudere lo spazio aereo sull’Ucraina”. Parole del portavoce del ministero della Difesa di Mosca Igor Konashenkov.

Biden arrivato in Polonia

Il presidente usa è arrivato in Polonia per la sua visita ufficiale. È atterrato a Rzeszow, a 100 chilometri dal confine con l’Ucraina. Durante la visita incontrerà i soldati americani prima di raggiungere Varsavia per i colloqui con i leader polacchi. Visiterà anche un centro di accoglienza per i profughi. All’aeroporto è stato accolto dal presidente Andrzej Duda.

Casa Bianca: non useremo armi chimiche

Gli Usa “non hanno intenzione di usare armi chimiche in nessuna circostanza”, nemmeno se la Russia dovesse impiegarle. La spiegazione arriva dal consigliere per la Sicurezza nazionale Usa Jake Sullivan dopo le parole di Joe Biden di ieri che aveva parlato di una risposta della Nato nel caso dell’utilizzo di armi chimiche da parte di Mosca in Ucraina. La Casa Bianca precisa che la conseguenza sarà “un prezzo molto alto”, ma non armi chimiche.

Casa Bianca: domani discorso importante di Biden su Ucraina

Putin: “Occidente vuole distruggere la Russia”

“Stanno cercando di cancellare un intero Paese millenario, il nostro popolo. Sto parlando della progressiva discriminazione di tutto ciò che è connesso alla Russia”. Così Putin, che aggiunge che c’è “la piena connivenza e talvolta con l’incoraggiamento delle élite al potere. La famigerata cancel culture si è trasformata nell’abolizione della cultura”.

Papa Francesco su Twitter

A Maria, Madre del Redentore, affidiamo il grido di pace delle popolazioni oppresse dalla guerra e dalla violenza, perché il coraggio del dialogo e della riconciliazione prevalga sulle tentazioni di vendetta, di prepotenza, di corruzione. #AnnunciazionedelSignore — Papa Francesco (@Pontifex_it) March 25, 2022

Kiev: “Russia aumenta le navi militari nel mar d’Azov”

L’esercito ucraino su Facebook ha spiegato che la Russia ha aumentato il numero di navi militari nel Mar d’Azov con “la dragamine Valentyn Pikul, la nave missilistica Naberezhnye Chelny, due mezzi da sbarco attraverso lo stretto di Kerch, in direzione Nord”.

Stoltenberg: “Nato dà all’Ucraina sistemi di difesa aerea”

“I Paesi della Nato hanno fornito e stanno fornendo sistemi di difesa aerea avanzati per l’Ucraina e questo li ha aiutati ad abbattere aerei e a proteggersi dagli attacchi dall’aria”. Così il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, al Tg2. “Ma penso che non sarebbe utile elencare ogni tipo specifico di sistema di armamenti forniti ed esattamente da quale Paese e per dove per motivi operativi. Abbiamo deciso di non entrare in tutti i dettagli”.

Di Maio: “Serve diplomazia, ma Putin non dà segnali”

Nelle città ucraine restano “meno di 200 italiani, molti dei quali non vogliono andare via”. Così il ministro degli Esteri italiano Luigi Di Maio a Rainews24, che ha aggiunto: “Ho sentito Kuleba per parlare dello Stato dei negoziati”. Le sanzioni restano, afferma, “l’unico strumento pacifico per fermare la guerra”.

Yellen: “Ridurre dipendenza Ue da gas russo, avanti sul clima”

In un’intervista a Cnbc, Janet Yellen, segretaria al Tesoro Usa, ha ribadito l’importanza di ridurre la dipendenza europea dall’energia russa e l’importanza della lotta al cambiamento climatico.

“Rapito rappresentante di Solidarietà Europea”

“A Kherson, gli occupanti hanno rapito il rappresentante del partito Solidarietà Europea nel consiglio distrettuale, Dmitry Afanasyev”. Lo annuncia Petro Poroshenko, ex presidente ucraino, su Telegram.

Xi a Johnson: “Creare le condizioni per la pace”

La comunità internazionale “dovrebbe davvero incoraggiare la pace e promuovere i colloqui, creare le condizioni per una soluzione politica della questione e spingere per un rapido ritorno alla pace in Ucraina”. Questa la “posizione di principio della Cina” esposta dal presidente Xi Jinping in una telefonata con il premier britannico Boris Johnson. “La Cina è disposta a continuare a svolgere un ruolo costruttivo in tal senso”.

Onu: superate le 1000 vittime

Il bilancio delle vittime di civili ucraini è a quota 1.035. A renderlo noto Matilda Bogner, responsabile della Missione di monitoraggio dei diritti umani dell’Onu in Ucraina. Lo riporta il Guardian. Bogner ha confermato anche la presenza di fosse comuni a Mariupol, inclusa una che conterrebbe 200 corpi.

Kiev denuncia: “Russi aprono il fuoco su operai”

Nel villaggio di Zelezda Gaya, nella regione di Zaporizhzhia, l’esercito russo ha sparato contro un gruppo di operai che stavano lavorando al ripristino dei sistemi di fornitura elettrica. 2 sono i feriti e l’attrezzatura è stata danneggiata.

Kiev: creato in parte passaggio terrestre Crimea-Donbass

La Russia è riuscita a creare, in parte, un passaggio via terra tra la Crimea e i territorio dell’Ucraina orientale del Donbass. Lo ha scritto il ministero della Difesa di Kiev.

Mosca: “Cappellano ucciso da razzi ucraini in Russia”

Un cappellano militare è stato ucciso da un attacco missilistico ucraino nel Sudovest della Russia, vicino al confine ucraino. Lo riferisce la Chiesa russa ortodossa. Oleg Artymov era nel villaggio di Zhuravlyovka, nella regione russa di Belgorod, quando è finito “sotto un bombardamento da un lanciarazzi ucraino Smerch ed è morto”. Lo riferisce il Dipartimento militare del Patriarcato di Mosca sui social.

Onu: “Ci sono fosse comuni a Mariupol”

“Abbiamo informazioni crescenti su fosse comuni”, ha affermato Matilda Bogner, capo del team Onu in Ucraina, ai giornalisti.

Viminale: quasi 70mila profughi arrivati in Italia, circa 27mila minori

Tiffany: stop a nuovi diamanti estratti in Russia

Tiffany&Co non acquisterà più nuovi diamanti estratti in Russia. Lo riporta l’agenzia Bloomerg cotando la società. La decisione arriva dopo quella di Signet Jewelers, proprietario di Zales e Kay Jewelers.

Kadyrov: “Kiev usa munizioni al fosforo bianco”

Il leader ceceno Ramzan Kadyrov ha accusato l’esercito ucraino di usare munizioni al fosforo bianco e su Telegram ha pubblicato un video che a suo dire lo proverebbe: “Secondo gli esperti, vicino a uno degli insediamenti ucraini, le forze armate ucraine hanno utilizzato munizioni con fosforo bianco. A causa dell’elevata tossicità e letalità di questa sostanza, il loro uso è stato vietato in tutto il mondo”, ha scritto Kadyrov, come riporta Ria Novosti.

“Soldati russi informati che la guerra finirà il 9 maggio”

I soldati russi sono stati informati dai loro superiori che la guerra dovrebbe finire entro il 9 maggio. Lo riporta Sky News, aggiungendo che l’esercito ucraino ritiene che sia “in corso un costante lavoro di propaganda tra le forze armate della Federazione Russa”. Questa data fa riferimento alla parata militare del Giorno della Vittoria, sui nazisti durante la II Guerra Mondiale.

Mosca accusa figlio di Biden per laboratori biologici in Ucraina

La Russia ha affermato che Hunter Biden, figlio del presidente Usa, potrebbe essere coinvolto nella gestione di laboratori per lo sviluppo di armi biologiche in Ucraina. “Naturalmente chiederemo delle spiegazioni. E non solo noi. Come sapete la Cina ha già chiesto chiarimenti”, ha affermato Peskov.

Finlandia: sospeso treno Helsinki-San Pietroburgo

Il servizio ferroviario finlandese, a partire dal 28 marzo e fino a nuovo ordine, sospenderà il collegamento tra Helsinki e San Pietroburgo.

“Attaccato aeroporto Kharkiv”

Secondo il governatore dell’Oblast di Kharkiv Oleh Synyehubov, “in serata il nemico ha fatto fuoco due volte l’aeroporto di Kharkiv, utilizzando il lanciarazzi multiplo Mlrs”, scrive su Telegram.

“India e Cina vogliono tregua immediata”

Lo afferma il ministro degli Esteri indiano che, dopo il colloqui con il suo omologo cinese, fa sapere che i due concordano sulla necessità del cessate il fuoco.

Russia riprende i voli verso Israele, Egitto e Turchia

Dal 7 aprile la Russia riprenderà i collegamenti aerei con Egitto, Israele e Turchia. La notizia è di Interfax.

Erdogan parlerà con Zelensky dopo vertice Nato

Il presidente turco oggi avrà un colloquio con il collega ucraino. L’obiettivo è “negoziare e valutare l’esito dei colloqui alla NAto”. Nei prossimi giorni incontrerà anche Putin.

Erdogan: “Incontro con Putin nei prossimi giorni”

La guerra in Ucraina “non cambia la posizione della Turchia rispetto all’acquisto degli S-400″, il sistema di difesa missilistico russo. “Per noi l’accordo è concluso”, ha aggiunto Erdogan in ritorno da Bruxelles dove ha partecipato al vertice Nato. “Sono di nostra proprietà e riguardano la nostra difesa”. Intanto procedono i colloqui con gli Usa per l’acquisto di F-16. Erdogan ha annunciato che incontrerà “Putin nel fine settimana o all’inizio della prossima”.