Russia-Ucraina: oggi i vertici Nato e Ue, Biden in Europa. Anonymous hackera la Banca centrale Russa

Oggi, giovedì 24 marzo, è un mese dall’invasione dell’Ucraina ed è anche un giorno importantissimo per la diplomazia internazionale. I trenta Paesi Nato saranno chiamati a decidere se consegnare alla resistenza ucraina anche mezzi militari offensivi. A Bruxelles si terranno i vertici straordinari della Nato, dell’Ue e del G7, ai quali parteciperà anche il, presidente Usa Joe Biden.

Sul tavolo, come detto, un eventuale rafforzamento della difesa. Intanto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha invitato il mondo intero a protestare contro la guerra: “Chiediamo che la Nato ci aiuti pienamente a vincere il conflitto”, ha affermato. L’Unicef lancia l’allarme: dall’inizio della guerra, un bambino su due è stato sfollato.

Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato ieri che chi comprerà il gas della Russia, dovrà pagarlo in rubli. Dal fronte arriva la notizia della presa di Izyum, nella regione di Kharkiv, da parte dei russi.

Zelensky alla Nato: “La Russia usa bombe al fosforo” e “abbiamo bisogno di aiuti militari senza limiti”

“Negli ultimi decenni la Russia ha accumulato grandi risorse militari sia dei mezzi che del personale effettivo, di bombe, razzi. Hanno investito fondi colossali nella morte, mentre il mondo investiva nella vita. Ma l’Ucraina riesce a resistere, purtroppo a costo di tante vite umane, di case distrutte, di 10 milioni di profughi in totale, di cui 3,5 si trovano sui vostri territori, territori dei Paesi Nato. Sono grato che abbiate sostenuto queste persone, ma purtroppo la gente continua a dover lasciare la propria casa”. Sono le parole del presidente ucraino Zelensky nel suo intervento al vertice Nato.

“L’esercito ucraino resiste ormai da un mese, pur non essendo in una condizione alla pari rispetto ai russi e vi ripeto lo stesso da un mese: per salvare la nostra gente e le città ucraine ha bisogno di aiuto militare senza limiti”.

Lavrov: “Russia interessata ad eliminare le barriere all’evacuazione dei civili”

“Siamo interessati a trovare soluzioni a questi problemi che si stanno accumulando in Ucraina e ad eliminare le barriere all’evacuazione di civili e alla consegna degli aiuti umanitari”. Così il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov in apertura con il presidente del Comitato Internazionale della Croce Rossa Peter Maurer.

Papa: “Aumento della spesa per armi è una pazzia”

“Si continua a governare il mondo come uno scacchiere, dove i potenti studiano le mosse per estendere il predominio a danno degli altri”. Sono le parole di Papa Francesco in udienza col Centro Femminile Italiano. “La vera risposta dunque, non sono altre armi, altre sanzioni. Io mi sono vergognato quando ho letto che un gruppo di Stati si è compromesso a spendere credo il 2% o il 2 per mille del Pil per comprare armi come risposta a quello che sta accadendo, una pazzia”.

La Germania potrebbe sospendere lo stop ad alcune centrali a carbone

La Germania sta valutando di “sospendere” lo stop ad alcune centrali a carbone per affrontare la crisi del gas.

Cremlino: “Abramovich ha partecipato ai negoziati dall’inizio”

Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino, ha riferito ai giornalisti che l’oligarca Roman Abramovich ha partecipato ai negoziati nella fase iniziale. Lo riporta l’agenzia russa Tass.

Zelensky interviene in diretta al Parlamento svedese. Tra poco si collegherà al vertice Nato

Cina: “Nato disinforma su nostro sostegno alla Russia”

La Cina ha accusato la Nato di “diffondere disinformazione” affermando che la Cina ha sostenuto la guerra della Russia all’Ucraina. “Accusare la Cina di diffondere false informazioni sull’Ucraina è di per sé diffondere disinformazione. La posizione della Cina è coerente coi desideri della maggior parte dei Paesi e qualsiasi accusa e sospetto ingiustificato contro la Cina sarà sconfitto”, ha affermato il portavoce del Ministero degli Esteri Wang Wenbin.

Scholz: “La situazione è grave, ma alleati sono uniti”

“Il fatto che oggi mi incontri a Bruxelles con i nostri partner della Nato, del G7 e dell’Ue dimostra la gravità della situazione. Ma dimostra anche la nostra grande unità e determinazione”. Così su Twitter il cancelliere tedesco Olaf Scholz, ricordando che “esattamente un mese fa il presidente Putin ha iniziato la sua terribile guerra d’aggressione all’Ucraina”.

Al via il vertice Nato a Bruxelles

È cominciato da poco il summit a Bruxelles tra i capi di Stato e di governo della Nato, nel quartier generale di Evere. Il segretario generale Jens Stoltenberg ha ribadito che l’Alleanza Atlantica continuerà a “sostenere l’Ucraina” e che è pronta a “fare di più sul terreno, sul mare e nell’aria”.

Da Londra nuove sanzioni a 59 imprese e personalità russe

Boris Johnson allunga la lista delle sanzioni ai russi, inserendo nell’elenco altri 59 fra individui e aziende. Lo annuncia il Foreign Office a margine dei vertici odierni di G7 e Nato.

Federazione di nuovo bandisce gli atleti russi e bielorussi

Ambasciatore ucraino: “Con Mosca discutiamo sui Paesi garanti della sicurezza”

“Sulla nostra neutralità, siccome non si ritiene che l’Ucraina diventi un membro della Nato, dobbiamo trovare un altro modo per garantire la nostra sicurezza. Non possiamo usare il modello di Austria e Svezia, perché abbiamo una situazione diversa nel nostro Paese. La soluzione potrebbe essere un modello che garantisca al Paese aggredito di avere entro le 24 ore dall’aggressione sostegno militare ed economico. Quali debbano essere i Paesi che garantiscono la sicurezza fa parte della trattativa”. Sono le parole dell’ambasciatore ucraino in Italia Yaroslav Melnykin, in audizione di Commissione Esteri della Camera nei negoziati in corso.

Giocano con mina che esplode: 3 ragazzi gravi

Tre ragazzi di 15, 13 e 12 anni sono ricoverati in gravi condizioni al villaggio di Obilne, vicino a Zaporizhzhia dopo l’esplosione di una mina con la quale stavano giovanfo. Lo riferisce il Servizio di emergenza ucraino che avverte anche che gli ordigni inesplosi “possono sembrare un giocattolo, un cellulare, una penna a sfera: qualsiasi oggetto può essere riempito di esplosivo”.

Incontro Macron-Erdogan al vertice Nato

Il presidente turco Erdogan ha avuto un incontro bilaterale con il capo di Stato francese Macron a Bruzxelles durante il vertice dei leader Nato.

Bombardamenti a Ochtyrka: morti

“Missili terra-aria hanno sparato in uno dei quartieri densamente popolati della città. I missili hanno colpito grattacieli distruggendoli. Molte persone sono morte”, ha scritto su Facebook il sindaco della città di Ochtyrka, nella regione di Sumy, che è stata bombardata dalla Russia durante la notte.

Anonymous hackera la Banca centrale russa

“Entro 48 ore verranno rilasciati più di 35mila fine con accordi segreti”. Sono le parole, su Twitter, degli attivisti di Anonymous che hanno hackerato la Banca centrale russa. Nei giorni scorsi lo stesso gruppo ha messo offline i siti di altre società, tra cui Nestlé che poi, sotto pressione, ha ridotto le sue attività in Russia.

Fuoco sul porto di Odessa, fallito attacco

Colpi di artiglieria sono stati sparati nella notte contro il porto di Odessa da nave russe. “Hanno cercato di spaventarci, ma hanno fallito”, ha detto Sergei Bratchuk, portavoce dell’esercito ucraino.

Kuleba: “Chi paga il gas in rubli aiuta i russi a ucciderci”

“Se qualche Paese Ue cedesse alle richieste umilianti di Putin di pagare petrolio e gas in rubli, sarà come aiutare l’Ucraina con una mano e con l’altra aiutare i russi a uccidere gli ucraini. Sollecito tutti i Paesi rilevanti a fare una scelta saggia e responsabile”. Così su Twitter il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba.

Unicef: dall’inizio della guerra, sfollati un bimbo su due

“È una situazione che non abbiamo mai visto prima, non a memoria d’uomo, ed è quasi impossibile da affrontare”, dice la portavoce dell’Unicef James Elder alla Cnn. Dall’inizio della guerra un bambino su due è stato sfollato.

Kiev: attivati 7 corridoi umanitari, manca ancora Mariupol

Mosca: preso il controllo di Izyum, nella regione di Kharkiv

Esercito ucraino: artiglieria colpisce mezzi russi a Kiev

Riapre parzialmente la Borsa di Mosca

Chiusa il 25 febbraio, la Borsa di Mosca riapre parzialmente oggi con l’indice Moex in crescita. Le contrattazioni avvengono con il divieto di vendite allo scoperto e solo su alcuni titoli, con interventi di sostegno da parte dei fondi di investimento “governativi”. “Ciò a cui stiamo assistendo è una farsa”, afferma il vice consigliere nazionale Usa per la Sicurezza nazionale per l’economia internazionale Daleep Singh. Ha aggiunto anche che si tratta di un’apertura in stile “Potemkin” con contrattazioni consentite solamente sul 15% del totale dei titoli, con il divieto di vendita per gli operatori stranieri e delle vendite a breve.

“Distrutta nave russa a Berdyansk”, sul mare di Azov, a 70 km al Sudest di Mariupol

Incendio vicino Chernobyl “sotto controllo”

“Bombe al fosforo sulla regione di Lugansk, morti”

Il messaggio di Mattarella all’ANP: “Europa ripiomba nell’epoca delle stragi”

“L’ingiustificabile aggressione al popolo ucraino di cui si è resa responsabile la Federazione russa ha fatto ripiombare il Continente europeo in un tempo di stragi, di distruzioni, di esordi forzati che fermamente intendevamo non avessero più a prodursi dopo le tragiche vicende della Seconda Guerra Mondiale”, scrive il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in una lettera inviata all’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, che oggi celebra il suo 17esimo congresso.

“Il bersaglio della guerra non è soltanto la pretesa di sottomettere un Paese indipendente quale è l’Ucraina. L’attacco colpisce le fondamenta della democrazia, rigenerata dalla lotta al nazifascismo, dall’affermazione dei valori della Liberazione combattuta dai movimenti europei di Resistenza, rinsaldata dalle Costituzioni che hanno posto la libertà e i diritti inviolabili dell’uomo alle fondamenta della nostra convivenza”.

Fbi e gli spot sui social per arruolare aspiranti spie che parlino russo

Leader militari russi hanno respinto le chiamate Usa

Tutti i tentativi americani di contattare i leader militari russi sono caduti nel vuoto. Mosca ha respinto tutte le chiamate di Lloyd Austin, capo del Pentagono e di Mrk Milley, capo dello Stato maggiore. Lo riferisce il Washington Post.

Zelensky: “Nato ci dia sostegno efficace e illimitato”

Alla vigilia del vertice Nato, Zelensky ha invitato l’Alleanza a dare “sostegno efficace e illimitato” all’Ucraina, comprese tutte le armi di cui ha bisogno il Paese per respingere l’invasione. “Chiediamo che l’Alleanza dichiari che aiuterà pienamente l’Ucraina a vincere questa guerra, a ripulire il nostro territorio dagli invasori e a riportare la pace in Ucraina”.

Casa Bianca crea “Tiger Team” per attacchi russi con armi chimiche o nucleari

Si tratta di una squadra di funzionari per la sicurezza nazionale che avrà il compito di delineare scenari sulle risposte degli Usa e alleati se il presidente Putin dovesse usare armi chimiche, biologiche e nucleari. Il gruppo si chiama Tiger Team, e sta esaminando le risposte se Putin raggiungesse il territorio della Nato per attaccare i convogli che portano armi e aiuti a Ucraina.

Johnson: Gb invierà 6mila missili e 25 milioni di sterline

La Russia blocca Google News