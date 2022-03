Crisi Grano, Von Der Leyen: “Centinaia di navi bloccate nel Mar Nero”

La presidente della Commissione europea Ursula Von Der Leyen ha sottolineato il peso del blocco delle navi da parte di Mosca. Al Parlamento europeo ha spiegato come la Russia stia “bloccando centinaia di navi con carichi di grano nel Mar Nero”, chiedendo al presidente russo Vladimir Putin di permetter loro di giungere a destinazione, altrimenti le conseguenze si faranno sentire dal Libano, dall’Egitto e dalla Tunisia, all’Africa, all’Estremo Oriente: “Invito Putin a lasciar andare quelle navi. Altrimenti non solo sarà responsabile di una guerra e di una morte, ma anche di carestia e fame. Lascia andare quelle navi”.

Allarme per forniture di prodotti agricoli

In tutta Europa esiste il problema dell’importazione dei prodotti agricoli, anche per gli effetti che la crisi ucraina sta avendo sui prezzi. Il prezzo del mais, alimento che serve innanzitutto per gli animali, dal 17 febbraio al 18 marzo, è cresciuto alla Borsa merci di Bologna del 41%. Il prezzo del grano tenero, che serve per pane e dolci, nello stesso periodo è aumentato del 33%. Mais e grano tenero per l’Italia sono le principali materie agricole importate da Ucraina e Russia.

Navi ferme da un mese

Von Der Leyen ha ribadito il concetto anche su Twitter: “Oggi Putin sta boccando centinaia di navi piene di grano nel Mar Nero. Chiedo a Putin di lasciare andare queste navi. L’Europa deve raccogliere questa sfida. Abbiamo stanziato almeno 2,5 miliardi di euro fino al 2024 per aiutare le regioni più colpite dall’insicurezza alimentare”