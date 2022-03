Follia a Licola: con l’auto sulla spiaggia per andare all’aperitivo

Un gesto folle immortalato dallo smartphone per quel distorto concetto di notorietà su TikTok: due giovani pensano bene di entrare in spiaggia direttamente con la macchina e parcheggiare sul litorale visto che, come scrivono loro stessi sul video, i buttafuori non volevano farli entrare all'aperitivo. Accade a Licola, frazione di Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, tra gli sguardi increduli di chi passeggia sulla battigia.