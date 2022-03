Monete preziose, attenzione a queste: ce n’è una che vale 3 mila euro

Non sempre le monete che ci passano tra le mani hanno il valore effettivo che leggiamo, alcune di queste sono veramente preziose

Probabilmente nella vita ci è capitato di avere tra le mani monete preziose senza che ne conoscessimo il vero valore. Alcune di quelle in circolazione hanno cifre esorbitanti ed i collezionisti ne sanno qualcosa.

In giro per il mondo ci sono moltissimi collezionisti che farebbero carte false pur di avere una serie di monete preziose di cui non tutti ne conoscono il vero valore. Il mercato del web insegna che alcune monete costano molto più del valore che si legge sopra, Ebay insegna in questo senso, visto il vasto commercio di monete ad altissimo prezzo.

Alcuni collezionisti farebbero carte false pur di avere tra le loro fila monete, specialmente appartenenti al passato, prodotte in serie uniche e difficilissimi da trovare, ma che, chissà, qualcuno di noi potrebbe aver conservato in un vecchio cassetto come ricordo di lire o monete provenienti da altri Paesi. Se avete bisogno di soldi, è il momento di riaprire lo scatolone dei ricordi e dare un’occhiata se tra le vostre ci sono le monete più richieste del momento per cui si pagherebbe tanto oro.

Monete preziose, la lista delle più costose: attenzione a farci una fortuna!

Guardare i dettagli nelle monete è molto importante perché sono proprio le piccole cose a renderle speciali. Eccone una lista delle più costose:

50 Lire 1956 Vulcano

Tra le meno costose c’è quella da 50 Lire del 1956. Sul dorso c’è ritratto un Vulcano nudo, il quale batte il martello sull’incudine. Il suo valore cambia a seconda della conservazione: solitamente potrebbe valere dalle 20 alle 70 euro. Per i “Fior di Conio” invece quest’ultimo supera di gran lunga i 120 euro.

10 Lire 1946 – 1950

La moneta da 10 lire, realizzata dal 1946 al 1950, ha invece un cavallo alato Pegaso ritratto sulla faccia frontale, mentre sul retro è rappresentato un ramo d’ulivo con la scritta L.10 (valore nominale della moneta). Questa può arrivare ad 80 euro al pezzo, ma in alcuni casi supera anche i 3.000 euro: è decisamente quella più preziosa.