Meghan Markle, terribile notizia: quel gesto sta facendo il giro del mondo

Un gesto terribile nei confronti di Meghan Markle, un vero e proprio affronto della Royal Family: la duchessa del Sussex non dimentica

Non è un segreto che Harry e Meghan non sono in buoni rapporti con la Royal Family e nessuno fa neppure il minimo gesto pur di non farlo notare, anzi. L’ultimo affronto nei confronti della duchessa del Sussex è incredibile.

Questa volta l’affronto sferrato nei confronti di Meghan Markle parte da Kate Middleton, duchessa di Cambridge e moglie del Principe William e da Camilla di Cornovaglia moglie di del Principe Carlo. Nelle ultime ore, Camilla ha voluto celebrare la giornata mondiale del libro con i consigli di lettura sul suo profilo Instagram ospitando proprio Kate Middleton. L’idea di leggere libri per bambini ed abbassare la percentuale di analfabetizzazione nei più piccoli è qualcosa che Meghan ha già sviluppato da tempo facendosi anche carico di un club del libro.

Tuttavia, nel The Reading Room -questo il nome della rubrica dedicata alla giornata mondiale del libro- sono stati consigliati ben 5 libri per bambini fuorché uno in particolare.

Meghan Markle, il suo libro escluso da Kate e Camilla: l’affronto

Soltanto un anno fa, Meghan Markle ha pubblicato un libro, The Bench (La panchina, ndr), un volume di Random House Children’s Books che è interamente illustrato per i più piccoli. La duchessa del Sussex, per altro, è stata anche la voce narrante dell’audiolibro. Durante la rubrica dedicata alla giornata mondiale del libro, né Camilla, né Kate hanno fatto menzione del libro pubblicato dalla cognata, neppure nella lista dei cinque stilati e consigliati ai bambini del Regno Unito. Difficile pensare che le mogli di Carlo e William non l’abbiamo fatto di proposito, soprattutto vista e considerata l’opinione che la Royal Family ha della duchessa.

Intanto che sulla brace è stata messa altra carne a cuocere, è difficile pensare anche che Meghan Markle non considererà la loro mossa un affronto personale aumentando l’astio. Tuttavia, Camilla è sempre stata molto particolare nei confronti delle mogli dei due figli di Carlo. In passato, definì Kate ‘la brunetta che scodinzola intorno a William’, evidentemente etichetta che è passata in secondo piano dopo che la Markle ha messo a soqquadro l’intera Famiglia Reale.