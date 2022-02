Netflix, torna una delle serie tv più amate: c’è la data, è ufficiale. L’attesa dei fan sta per finire, l’annuncio sta scatenando entusiasmo

Le serie tv sono una miniera dalla quale tutti i colossi dei media pescano con continuità, ma per le piattaforme streaming rappresentano un valore aggiunto. Lo sa bene Netflix che è pronta per lanciare l’attesissima stagione di una delle più amate.

Dopo mesi di incertezze e di voci, c’è la conferma ufficiale. I fan italiani di Stranger Things possono finalmente stare tranquilli perché la Stagione 4 sta per arrivare. C’è una data da segnare con il circoletto rosso, anzi due: il Volume 1 di Stranger Things 4 sarà disponibile dal 27 maggio, il Volume 2 invece arriverà il 1 luglio 2022.

Come spiegano i due creatori della serie, Matt e Ross Duffer rivolgendosi ai fan, sarà l’inizio della fine perché comunque la serie avrà anche una quinta stagione. “Sette anni fa – scrivono – abbiamo programmato l’intero arco narrativo di Stranger Thing. A quel tempo, avevamo previsto che la storia sarebbe durata per quattro o cinque stagioni. Si è dimostrata troppo grande per essere raccontata in quattro, ma, come avrete già intuito, ora stiamo sfrecciando verso il finale”.

Netflix, torna una delle serie tv più amate: ecco cosa succederà nella quarta stagione

C’è anche la conferma che Stranger Things 4 sarà composti da nove episodi. Gli amici sono ormai cresciuti e dovranno affrontare un periodo particolare: per la prima volta si dovranno separare ma non è tutto. Una nuova terribile minaccia soprannaturale e un altro mistero da risolvere caratterizzeranno le loro vite.

Stranger Things ha debuttato nel 2016 ottenendo subito un riscontro clamoroso. Per tre volte è stato candidato agli Emmy come ‘Miglior serie drammatica’ e la terza stagione ha totalizzato 582 milioni di ore di visione, secondo posto nella Top 10 delle serie in lingua inglese. E anche in Italia i fan si sono moltiplicati negli anni facendola diventare una serie di culto, al pari de La casa di carta