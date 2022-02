Djokovic, l’annuncio è sconvolgente: arriva il colpo di scena! Il tennista serbo è sempre al centro della scena per la vicenda legata al vaccino per il Covid

Dopo aver dovuto rinunciare agli Australian Open di Melbourne, il numero uno del tennis mondiale prosegue nella sua personalissima battaglia contro l’obbligo vaccinale.

Dover rinunciare al primo Slam della stagione è stato un sacrificio particolarmente pesante per lui. Novak Djokovic era il favorito numero uno a Melbourne, per aggiudicarsi il decimo titolo in Australia. Invece è stato Nadal a scrivere la storia e a raggiungere per primo quota 21 Major, staccando Nole e Federer. La lotta per la libertà di decisione sul vaccino è diventata una priorità per il serbo, appoggiato dal suo governo dopo il trattamento ricevuto dal paese oceanico. La storia sembrava aver vissuto il suo atto finale con il ritorno del numero 1 del seeding in Europa, privo del visto d’ingresso per partecipare al torneo. Le controversie sulla sua positività a dicembre avevano acceso una lente di ingrandimento sul futuro che avrebbe atteso Djokovic. Salterà altri tornei a causa della sua scelta di non vaccinarsi? Ora la risposta è arrivata direttamente dalla sua viva voce. In una lunga intervista alla BBC, il 34enne di Belgrado ha regalato un altro colpo di scena.

Djokovic, la sua risposta è choc: “Pronto a rinunciare ad altri tornei dello Slam”

Djokovic ha deciso di fare chiarezza sulla vicenda. “Non sono mai stato contrario alle vaccinazioni ma ho sempre sostenuto la libertà di scegliere cosa iniettare nel mio corpo“, spiega il serbo alla BBC. Poi nei confronti del governo australiano ha aggiunto: “Il ministro dell’Immigrazione ha usato la sua discrezione per annullare il mio visto pensando che avrei potuto creare un sentimento anti-vax, scelta che non mi trova d’accordo”.

Entrando nello specifico del futuro, alla precisa domanda se fosse pronto a sacrificare tutto pur di difendere la sua scelta, Nole ha aggiunto: “Sì, questo è il prezzo che sono disposto a pagare”. Questo lascia intendere che qualora non dovesse decadere l’obbligo di sottoporsi al siero per prendere parte agli altri Slam della stagione, il numero 1 del tennis potrebbe saltare sia il Roland Garros che Wimbledon.

“Quello che riguarda il mio corpo è più importante di qualsiasi titolo. Sto cercando di essere in sintonia con il mio corpo. Capisco che a livello globale, tutti stanno cercando di fare un grande sforzo per gestire questo virus e vedere, si spera, una fine presto a questo virus”. Chissà cosa ne penseranno i tifosi di questa sua netta presa di posizione.