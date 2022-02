Anticipazioni Tempesta d’Amore, Maja fa una scoperta tragica: salvata all’ultimo istante

Le anticipazioni delle prossime puntate di Tempesta d’Amore fanno sapere che Maja farà una scoperta tragica, ma salverà la vita di un personaggio

Le puntate di Tempesta d’Amore che andranno in onda nei prossimi giorni su Rete 4 mostreranno il lato di Maja come eroina della serie TV tedesca. La figlia adottiva di Selina salverà un personaggio.

Dal lunedì al sabato a partire dalle 19:50 su Rete 4 andranno in onda nuovi episodi di Tempesta d’Amore, la serie TV tedesca giunta alla sua 18° stagione. Quanto sta accadendo è tutto incentrato su Ariane, la dark lady di Sturm der Liebe che sta vivendo un momento di fragilità. Da quanto quest’ultima è arrivata al Fürstenhof, il suo acerrimo nemico è diventato Cristoph cui ha rovinato tutta l’impresa che ha costruito con la sua fatica e sudore e di cui gli sottrarrà le azioni.

Ariane ha tentato di colpire Cristoph non solo dal punto di vista lavorativo, ma soprattutto affettivo provando ad uccidere Tim e avvelenando addirittura Selina. Il Saalfeld sarebbe stato disposto a tutto pur di togliersi dai piedi Ariane, pertanto ha architettato un piano perfetto con l’amico dottor Kamml per far credere alla Kalenberg di essere malata terminale.

Anticipazioni Tempesta d’Amore, Ariane vuole farla finita: Maja la salva all’ultimo istante

Una volta scoperto il male che la stava logorando dall’interno, Ariane lascia perdere gli affari e decide di volerla fare finita. Christoph scopre del suo intento tramite una lettera d’addio che la dark lady ha lasciato ad Erik: l’albergatore non solo non agirà e sceglierà di tacere, ma distrugge ogni cosa affinché nessuno possa fermarla dal folle gesto. Tuttavia, qualcosa per Cristoph va per il verso storto.

LEGGI ANCHE > > > Drusilla Foer, la commozione dell’artista: “Bisogna portare rispetto”

NON PERDERTI > > > Sanremo 2023, chi sarà il conduttore? Può succedere davvero

Maja e Florian durante una consueta passeggiata tra i boschi trovano il corpo di Ariane privo di sensi e le presteranno un primo soccorso decidendo poi di trasportarla in ospedale. Sarà all’ultimo istante che la dark lady riuscirà a salvarsi. C’è di più, perché una volta che i medici scoprono dalle persone che le stanno accanto che Ariane è malata di tumore, le effettuano una lastra al cervello per sincerarsi delle sue condizioni: la dark lady non ha più nulla.

A questo punto, Erik e Ariane possono festeggiare e godersi la vita insieme. Non è tutto finito, perché ci sarà presto una nuova sconcertante scoperta.