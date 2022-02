Striscia la notizia, arriva la sostituzione per Enzo Iacchetti: il motivo

Colpo di scena a Striscia la notizia. Dietro al bancone del Tg satirico, Silvia Toffanin prenderà il posto di Iacchetti: il motivo

Grandi novità per il programma di Antonio Ricci dove, dal 21 al 28 febbraio 2022, Silvia Toffanin prenderà il posto di Iacchetti. Il motivo della sostituzione sorprende tutti: scopriamolo insieme.

Silvia Toffanin da ‘Verissimo’ approderà anche a Striscia la notizia. Difatti dal 21 al 28 febbraio 2022 la compagna di Pier Silvio Berlusconi sostituirà il comico e conduttore Enzo Iacchetti, ma al suo fianco non mancherà Ezio Greggio. Intanto il pubblico del Tg satirico si chiede il motivo di questa sostituzione. Ebbene, Iacchetti per una settimana sarà impegnato in un tour teatrale.

Come se la caverà Silvia Toffanin dietro al bancone di Striscia la notizia? Per la conduttrice questa sarà un nuova sfida dove potrà mettere in mostra tutta la sua professionalità. Dopo il duo Greggio-Toffanin al timone del Tg satirico di Antonio Ricci ritroveremo una coppia diversa.

Striscia la notizia, Iacchetti lascia il suo posto alla Toffanin: la coppia che vedremo sedere le prossime settimane dietro al bancone del Tg satirico

Grandi novità per il pubblico di Striscia la notizia. Dal 14 al 19 febbraio 2022 al timone del Tg satirico vedremo Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. Quest’ultimo però, impegnato in un tour teatrale, dal 21 al 28 febbraio lascerà la poltrona a Silvia Toffanin. Al fianco dell’amatissima conduttrice di Verissimo non mancherà la presenza di Ezio Greggio.

Subito dopo, invece, Antonio Ricci avrebbe deciso di dare spazio ad una coppia già collaudata: Gerry Scotti e Francesca Manzini. Quest’ultima è entrata nel 2019 nel cast di Striscia la notizia, realizzò alcune imitazioni della zia degli italiani, Mara Venier.