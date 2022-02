Postepay, una nuova truffa minaccia gli italiani: cosa sta succedendo per tutti i possessori della carta di credito di Poste Italiane

Gli hacker hanno ideato un nuovo modo per prosciugare i conti. Bisogna fare massima attenzione a tutti i fenomeni di phishing che vengono perpetrati ai danni dei clienti.

Come tutti sanno benissimo il fenomeno più diffuso in questo momento per le truffe informatiche è il phishing. Da qualche anno si sta diffondendo questa pratica ideata dagli hacker online, per svuotare i conti correnti dei clienti bancari. Non fa eccezione anche Poste Italiane, che attraverso la sua carta Postepay ha subito diversi tentativi di frode. La sua diffusione è aumentata con il passare dei mesi, grazie alle ottime promozioni e ai costi ridotti offerti. Più aumentano gli utenti e più diventa alto il tentativo di truffarli. Parlando nello specifico del phishing per la carta di credito delle Poste dobbiamo segnalare l’arrivo di un messaggio che riguarda i possessori della prepagata. Nelle ultime settimane è stato segnalato diverse volte il pericolosissimo escamotage che porta al furto di tutti i soldi presenti sul deposito. Vediamo insieme di cosa si tratta e come evitarlo.

Postepay, nuovo messaggio di phishing: fate massima attenzione a questo testo

Il messaggio in questione, che viene inoltrato per il dolo è di difficile lettura. Potrebbe sembrare una comunicazione ufficiale ed è difficile da distinguere. L’ennesimo attacco a Postepay è vincolato ad un link da cliccare per rimediare ad un problema occorso. In realtà non si farà altro che consentire agli hacker di accedere ai nostri dati e di operare il furto dei fondi presenti. Nello specifico il testo che si riceve è come quello che segue:

“Gentile cliente (nome e cognome),

Ti comunichiamo che l’accesso e le funzioni del tuo conto Postepay Poste Italiane sono state temporaneamente disabilitate. Questa misura è stata presa perchè hai ignorato la nostra precedente richiesta di effettuare la verifica obbligatoria del tuo profilo Online Banking. Prima che riabilitiamo l’uso della tua carta abbiamo bisogno che ci confermi la tua identità compilando una serie di dati già inseriti sul nostro sito al momento della tua registrazione sul portale di Intesa. Ti invitiamo a cliccare sul bottone seguente e seguire le indicazioni. Tieni presente che l’accesso ai servizi Intesa (tra quali, prelievi e pagamenti) e il loro utilizzo sono limitati finchè l’aggiornamento non viene effettuato correttamente.

Rimaniamo a tua disposizione per qualsiasi tipo di chiarimento e informazione!“.

Ovviamente l’unico modo per “salvarsi” è ignorare il link presente e cancellare immediatamente il messaggio.