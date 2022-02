“Sono stata cacciata”, dama in lacrime a Uomini e Donne: cos’è successo

E’ caos a Uomini e Donne dove una dama del trono over ha raccontato un episodio che l’ha segnata particolarmente: interviene Maria.

A Uomini e Donne si è parlato del Green pass e di quanto sia importante vaccinarsi per combattere il Covid-19. A fare aprire il dibattito è stata Pinuccia, la dama 80enne presente del trono over.

Questo pomeriggio nel seguitissimo programma ideato e condotto da Maria De Filippi su Canale Cinque è stato affrontato un tema molto importante: quello delle vaccinazioni. E’ stata Pinuccia, dama del trono over, ad aprire le danze. La donna ha raccontato un episodio particolarmente spiacevole che ha vissuto sulla sua pelle.

L’80enne al centro dello studio ha detto di essere stata cacciata dal treno. Sprovvista del Super Green Pass Pinuccia avrebbe preso il treno a Milano ma, arrivata a Reggio Emilia è stata invitata ad abbandonare il convoglio su cui viaggiava. A questo punto l’intervento di Maria è stato necessario.

Messa giù dal treno, in lacrime Pinuccia ha raccontato di essere corsa nel primo centro vaccinale più vicino

Dispiaciuta per quanto le è capitato, Pinuccia al centro dello studio ha raccontato il triste episodio. Maria De Filippi però, nonostante tutto, non ha potuto fare a meno di dire all’anziana dama che, per quanto sia brutto quanto le è capitato, è giusto che si adottino certi protocolli vista l’importanza del Green Pass.

POTREBBE INTERESSARTI QUESTO ARTICOLO>>> Anticipazioni Un Posto al Sole, coppie in crisi: Ferri manipolato da Lara

TI CONSIGLIO DI LEGGERE ANCHE QUESTO>>> GF Vip 6, dopo il colloquio con la psicologa vuole abbandonare: il motivo – VIDEO

La queen di Canale Cinque ha sottolineato che qualcuno avrebbe dovuto fermare Pinuccia ancor prima di salire sul treno. Mortificata per quanto accaduto, la dama non è riuscita a trattenere le lacrime. Dopo che il controllore l’ha fatta scendere dal vagone in cui stava viaggiando, Pinuccia ha preso il taxi per raggiungere il primo centro vaccinale più vicino dove ha chiesto di farsi inoculare subito la terza dose per ottenere il Super Green pass.