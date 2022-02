Royal Family, insulto clamoroso a Meghan Markle: l’autore è un Vip. Sono rimasti tutti senza parole per un vecchio video riemerso recentemente

Nella clip Meghan Markle viene etichettata in modo non certo carino per una principessa. L’epiteto utilizzato ha fatto scoppiare una polemica infinita, soprattutto negli Stati Uniti.

Al di là dell’Oceano tutti conoscono Joseph James “Joe” Rogan come noto commentatore televisivo e comico. Da anni ricopre il ruolo di commentatore della UFC, la lega più importante al mondo di MMA (Mixed Martial Arts). Ora la domanda è, cosa c’entra un personaggio come Rogan con la Royal Family e più nello specifico con Meghan Markle? La risposta è presto detta. Il Vip televisivo si è permesso di etichettare l’attrice a stelle e strisce in modo non molto carino, anzi piuttosto volgare. Lui che condivide con i Sussex il fatto di lavorare con Spotify, attraverso dei personalissimi podcast, non ha avuto davvero peli sulla lingua nello sparare a zero contro la moglie del principe Harry. Nessun riguardo e un attacco diretto, che risale per esattezza al 2020, prima dello scoppio della pandemia. Rogan è diventato famoso ultimamente nella rete per aver condiviso delle teorie complottiste sul Covid e sulle vaccinazioni, mantenendo il suo classico atteggiamento polemico.

Royal Family, Joe Rogan insulta pesantemente Meghan Markle – VIDEO



Tornando a Meghan, la clip dello scandalo risale con esattezza al gennaio 2020 e fa parte di un podcast di accusa nei confronti dell’attrice americana. Il 54enne ha parlato con Mike Baker, ex ufficiale della CIA ed esperto di sicurezza, della decisione della Markle e del principe Harry di lasciare la famiglia reale. Rogan si è esibito in una caricatura della voce della regina e ha affermato che la duchessa del Sussex ha “rovinato” il duca.

LEGGI ANCHE >>> Royal Family, lo “schiaffo” di Kate a Meghan: la Middleton ha stravinto!

Le sue parole sono state: “È quella piccola pu**** americana con cui è legato. Lo trasformerà in una Kardashian. Quella piccola pu**** americana ha rovinato il mio principe”. Frasi durissime che sono tornate d’attualità ultimamente negli Usa, dove è scoppiata una polemica proprio sull’atteggiamento di Joe. Contenuti controversi come quest’ultimo hanno attirato su Spotify una serie di aspre critiche da parte di artisti internazionali, come Neil Young e Joni Mitchell, che hanno addirittura ritirato la propria musica dalla piattaforma di origine svedese.

LEGGI ANCHE >>> Royal Family, svolta improvvisa per Harry e Meghan: sono costretti a farlo!

Tutto questo nel momento in cui i Sussex stanno per produrre un nuovo podcast, come da accordi sottoscritti un paio d’anni fa. A fronte di diversi milioni di dollari incassati (18 milioni di sterline) il loro impegno per ora ha latitato. C’è chi scommette siano addirittura a rischio rescissione dell’accordo se non tireranno fuori qualcosa di fresco a breve.