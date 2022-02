Manuel Bortuzzo, splendida sorpresa in vista: “Non vedo l’ora”. Il concorrente più amato del GF Vip 6 sta preparando un regalo speciale

Sta per arrivare un’occasione speciale per Manuel Bortuzzo che quando è entrato nella casa del Grande Fratello Vip 6 non immaginava così tanti cambiamenti. Eppure il reality ha segnato una nuova svolta nella sua vita e se la vuole godere.

Tra poco più di una settimana sarà San Valentino e l’ex nuotatore azzurro non potrà festeggiarlo con la sua Lulù. Ma i fan della coppia non si devono preoccupare perché lui ha pensato a tutto. Anche se fisicamente non stanno più insieme, in attesa di ricominciare a vedersi quando lei uscirà, Bortuzzo troverà il modo per far sentire la sua presenza alla fidanzata.

Lo ha anticipato a Silvia Toffanin, ospite di Verissimo: “Sicuramente non farò passare inosservato quel giorno. Anzi non vedo l’ora, ci tengo tanto ad essere insieme. Sto cercando di organizzare qualcosa di molto carino, mi sto mettendo d’accordo con la produzione per farle una sorpresa”.

Manuel Bortuzzo, splendida sorpresa in vista: il ricordo della notte che ha cambiato tutto

La lontananza gli sta facendo capire ancora di più cosa significa Lulù in questo momento nella sua vita e non vuole sprecare l’occasione. “Lei mi manca tanto e da fuori uno si sente impotente. Vorrei andare per farle capire che ci sono. Sto cercando di farlo in tutti i modi possibili, vorrei che sapesse come il percorso lo stiamo finendo insieme anche se distanti”.

Questa volta in studio insieme a Manuel c’erano anche il padre Franco e i due fratelli che hanno raccontato il dramma di quella notte con la sparatoria a Roma. Sono passati tre anni ma il ricordo è sempre vivo. “Quando l’abbiamo saputo ci siamo messi in auto così come eravamo. Abbiamo fatto Treviso-Roma in 3 ore, poi ci sono arrivati 2mila euro di multa dall’autovelox”.

E Franco Bortuzzo non ha perso la speranza: “La scienza ha fatto passi da gigante, andiamo avanti per la nostra strada. In questo momento abbiamo ristretto la nostra cerchia a due persone e ci affidiamo a loro. L’importante è andare avanti, non illudersi e combattere sempre”.