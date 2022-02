Funerali Monica Vitti: Roma piange un’icona del cinema

Quest'oggi è stata allestita la camera ardente al Campidoglio per salutare per l'ultima volta Monica Vitti, l'attrice scomparsa qualche giorno fa all'età di 90 anni. Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri promette: "Intitoleremo un luogo della nostra città a lei". Il ricordo di amiche e colleghe, a cominciare da Marisa Laurito: "Un sorriso speciale, elegante, spiritosa, intelligente, colta... una grandissima attrice, una donna umanamente straordinaria". Le fa eco Dacia Maraini: "Sapeva mescolare ed entrare nei caratteristi più intellettuali e nello stesso tempo in quelli popolani". Dolce la memoria della costumista Nicoletta Ercole: "Con lei ho condiviso tutta la mia vita". Servizio di Angelo Andrea Vegliante.