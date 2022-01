GF Vip 6, nuove concorrenti pronte all’ingresso: ci sono i nomi – VIDEO

Il 31 gennaio ci sarà probabilmente un’uscita volontaria dal GF Vip 6, che aprirebbe all’ingresso di tre nuove concorrenti. Ecco il retroscena e le dichiarazioni della sorella di Alessandro Basciano.

La puntata del 31 gennaio del GF Vip 6 si preannuncia come molto intensa. Alfonso Signorini, infatti, chiederà a Gianmaria Antinolfi di prendere una decisione definitiva riguardo la sua permanenza nella casa del reality. L’uomo, presentato agli spettatori come un imprenditore, si troverebbe davanti ad un bivio.

Ci sarebbe infatti un lavoro, da cui si sarebbe messo in aspettativa per sei mesi: questo significherebbe che è un dipendente nel settore pelli pregiate per l’alta moda e non un imprenditore. Il periodo di aspettativa richiesto scadrebbe il 31 gennaio, e non ci sarebbe possibilità di rinnovarlo. Se dunque Gianmaria rimanesse al GF Vip 6, perderebbe il lavoro.

GF Vip 6, Gianmaria ha già scelto? Il video è virale

C’è un video che è subito diventato virale fra gli spettatori del GF Vip 6: mostra Jessica che abbraccia Gianmaria. Secondo molti, il gesto sarebbe dovuto al fatto che è venuta a conoscenza che il campano ha deciso di abbandonare per sempre il reality show. La sua uscita, inizialmente prevista insieme a Manuel, è stata quindi ritardata di due settimane.

Non è escluso che, dopo la conferma della scelta di Gianmaria, la redazione del GF Vip 6 decida di far entrare altre tre nuove concorrenti. I provini sarebbero già stati effettuati, ma l’effettivo ingresso dipenderà dagli equilibri che si creeranno nella casa. Si tratterebbe di tiktoker e modelle, famose sul web ma non al grande pubblico.

Parla la sorella di Alessandro Basciano: i dubbi su Sophie Codegoni

Fra le rivelazioni fatte dal giornalista Gabriele Parpiglia a Casa Chi, ci sono anche le dichiarazioni della sorella di Alessandro Basciano. Prende le distanze dai titoli dei giornali, ma conferma il contenuto della lettera scritta al fratello. La differenza di età, di trascorsi ed i continui litigi con Sophie le fanno venire molti dubbi riguardo la solidità della redazione.

