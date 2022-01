Manuel Bortuzzo, rivelazione da togliere il fiato: i fan esultano

Manuel Bortuzzo ha definitivamente abbandonato il GF Vip 6 per sottoporsi a delle visite mediche: uscito dalla casa ha rilasciato importanti dichiarazioni

L’ex promessa del nuoto italiano ha dovuto abbandonare la casa del Grande Fratello Vip per motivi di salute. Tornato alla vita reale Manuel ha visto con più chiarezza tantissime cose e le ha rivelate sorprendendo i suoi fan.

L’addio al reality di Mediaset ha portato Manuel Bortuzzo a vedere con molta più chiarezza il percorso fatto nella casa più spiata d’Italia. Soprattutto il 23enne triestino ha avuto tempo per ragionare sulle amicizie nate nonché sulla sua relazione con Lucrezia Selassié. Con la principessa etiope c’è stato un lungo tira e molla tra scontri, accuse e addii che sembravano ogni volta definitivi.

In realtà tra i due ragazzi è scoppiata la scintilla giusta che oggi li vede fatti l’uno per l’altra. A parlare dell’importanza del suo sentimento è stato proprio Manuel adesso che ha lasciato il reality di Signorini. Il 23enne, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo ha rivelato: “Inizialmente avevo paura. Mi sono fatto problemi quando bisognava lasciare andare solo il cuore“. L’ex promessa del nuoto, come lascia trasparire sui social, ha sottolineato che la principessa gli manca moltissimo.

Manuel Bortuzzo, innamorato di Lucrezia Selassié: “La voglia che ha di starmi vicino”

Dopo i vari tira e molla tra Manuel Bortuzzo e Lucrezia Selassié è esploso l’amore nella casa del GF Vip 6. La principessa etiope aveva deciso di non demordere ed alla fine l’ha avuta vinta: uscito dalla casa il 23enne triestino ha dichiarato di essere innamorato. “È raro trovare un’anima così pura. La cosa più bella che mi ha regalato sono i suoi sguardi e la voglia che ha di starmi vicino”, ha chiosato l’ex gieffino ai microfoni di Silvia Toffanin. La più sensibile delle Selassié poco a poco è riuscita a trasmettere a Manuele l’energia giusta per cominciare una nuova relazione.

Ebbene, oggi i due concorrenti del Grande Fratello possono definirsi una coppia a tutti gli effetti, si amano e si cercano tant’è vero che Manuel, adesso che è tornato alla vita reale, non aspetta altro che poter riabbracciare la sua Lulù. Addirittura quando anche la principessa sarà fuori dal reality, con molta probabilità, i due andranno a convivere nella capitale.