Chiara Ferragni, la paura di non poter avere figli: il dramma vissuto in passato – VIDEO

Oggi mamma di due splendidi bambini, ma Chiara Ferragni ha temuto per un lungo periodo di non poter avere figli

Quando un medico specializzato afferma che c’è una probabilità che tu non possa avere figli, la paura è naturale, ma Chiara Ferragni ha sconfitto anche quella e, ad oggi, ha dato alla luce Leone e Vittoria.

Nonostante Chiara Ferragni e Fedez siano la rappresentazione degli opposti che si attraggono, dal loro amore è nata una meravigliosa famiglia. Si sono costruiti col tempo, hanno imparato l’uno dall’altro e l’amore ha vinto su tutto e la loro serie The Ferragnez insegna molto.

Dal matrimonio dell’imprenditrice digitale e del cantante ed imprenditore milanese sono nati due splendidi bambini, Leone e Vittoria, che quotidianamente rallegrano non solo le giornate dei genitori, ma anche quelle di tutti i follower che li seguono. Tuttavia, in passato, la giovane mamma ha temuto di non poter avere figli ed ha attraversato un buio periodo della sua vita.

Chiara Ferragni racconta il dramma vissuto a Los Angeles

Grazie all’opportunità che Chiara Ferragni ha dato ai suoi followers di porle delle domande, l’imprenditrice digitale ha approfittato per rispondere ad una domanda molto delicata: “Coma mai anni fa ti dissero che poteva essere difficile avere bimbi?”. Con la sua risposta, la giovane mamma milanese ha voluto lanciare un messaggio di speranza partendo dall’inizio della sua esperienza americana: “Quando abitavo a Los Angeles ho passato momenti molto belli ed altri meno belli: mi sentivo sola, depressa, ma era troppo importante stare lì e non ero pronta a tornare in Italia”. Allora Chiara era fidanzata con un altro ragazzo con cui, come lei dice, ‘ci sono stati alti e bassi’.

La Ferragni ha poi continuato: “Ho avuto problemi di salute, non mi veniva il ciclo ed ho consultato diversi medici. Uno di loro mi disse che soffro di ovaio politicistico e che sarebbe stato difficile per me avere figli in futuro“. Chiara, allora, non sentiva la necessità di avere figli, perché ‘non era nella relazione giusta’, ma la situazione la spaventò: “Ho cominciato, da quel momento, a prendermi cura del mio corpo e della mia mente in maniera diversa. Ho cominciato terapia, a fare sport e seguire il mio istinto: l’estate del 2016 è stata la più bella della mia vita”.