Barù e Soleil sempre più vicini: è ‘alchimia artistica’ o c’è dell’altro?

Barù e Soleil sono quanto mai vicini tra di loro, ma cosa c’è realmente? L’influencer sostiene di aver trovato un buon amico, ma Barù è dello stesso avviso?

Quando Alex Belli e Soleil Sorge hanno provato a spiegare il loro rapporto fatto di evidenti gesti d’affetto che vanno oltre un’amicizia, hanno parlato di ‘alchimia artistica’ è la stessa che sta nascendo con Barù?

Due rapporti che non si possono paragonare, soprattutto per l’opinione pubblica che apprezza molto più Barù che Alex Belli, ma con Soleil Sorge sembra che si stia instaurando una relazione simile. Ad accorgersene è il terzo amico del trio temibile, Davide Silvestri, che scherzando sulla questione ha detto a gran voce: “Fate vedere i Sorù” (unione dei nomi Soleil e Barù, ndr).

Il feeling che c’è tra i due concorrenti del Grande Fratello VIP 6 è evidente, inutile nascondere la complicità evidente, ma cos’è che effettivamente c’è tra i due? Il popolo del web ha dato la sua sentenza: Barù è follemente preso da Soleil che, in realtà, vede soltanto un buon amico.

L’influencer ed il nipote di Costantino della Gherardesca sono molto vicini, spesso molto espansivi ed affettuosi tanto da scambiarsi gesti inequivocabili: baci, abbracci, coccole, carezze. In molti non hanno potuto far a meno di notare che nella giornata di ieri i due sono stati molto vicini sul divano ed a mani intrecciate. La nuova sinergia tra la coppia sta facendo impazzire i fan che sperano in un loro rapporto più intimo: l’uno sta bene con l’altro, senza filtri e senza barriere. Per altro, secondo alcuni, sono due menti pazze che starebbero perfettamente insieme.

Prendendo in prestito le parole di Alex Belli che tentò di spiegare il rapporto con Soleil Sorge, qualcuno sostiene che tra lei e Barù ci sia un’alchimia artistica che, chissà, possa trasformarsi in quella stessa che le ha fatto instaurare un certo tipo di rapporto con l’attore di Centovetrine.

Questa sera su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del GF Vip 6, a partire dalle 21:45, dove sicuramente Alfonso Signorini spenderà qualche istante per parlare della coppia del momento.