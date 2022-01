Dayane Mello è pronta a tornare in televisione. Il countdown sta volgendo al termine ed il pubblico è in fibrillazione. La modella brasiliana ha rivelato il suo futuro.

Solo un anno fa Dayane Mello ha partecipato al GF Vip 5.

Nella casa più spiata d’Italia ha saputo farsi conoscere sia dai coinquilini sia dal pubblico da casa che l’ha amata sin dal primo istante. È stata la protagonista assoluta dello show condotto da Alfonso Signorini insieme a Adua Del Vesco. Tra la modella brasiliana e l’attrice siciliana era nata un’amicizia talmente forte che a volte sembrava impossibile agli occhi dei telespettatori che esistesse un sentimento così puro e genuino.

Ha mancato per un soffio la vittoria finale arrivando al terzo posto. Dopo il GF Vip ha deciso di partecipare a un altro show: La Fazenda dov’è stata vittima di molestie. Al termine del programma ha voluto lasciarsi alle spalle il mondo dello spettacolo, ma solo per un po’. Infatti, l’ex fidanzata di Mario Balotelli (fresco di convocazione in Nazionale) tornerà presto sul piccolo schermo. Dove? È stata lei stessa a dirlo ai suoi followers.

Dayane Mello svela i dettagli del suo futuro: vicinissimo il ritorno in TV

Solo qualche ora fa la showgirl brasiliana sul suo profilo Instagram ha svelato un piccolo anteprima del suo nuovo progetto. L’ex gieffina tornerà molto presto in televisione e il pubblico potrà riabbracciarla virtualmente sintonizzandosi su TV8. Dayane parteciperà al programma “Guess my age – Indovina l’età” condotto da Max Giusti.

Leggi anche:

La Mello si è mostrata nelle sue stories Instagram in fase di preparazione tra il trucco e il look, prima di registrare la puntata speciale che la vedrà protagonista. Dayane supporterà il concorrente per tutta la durata della puntata ed entrambi con un po’ di fortuna proveranno a indovinare l’età giusta degli sconosciuti che si presenteranno davanti nel corso della puntata.