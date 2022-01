Quirinale, terza giornata: è scheda bianca. Centrosinistra: “Basta nomi di partito”

Scheda bianca, anche stavolta. Lo scenario non cambia, e dunque bisognerà aspettare ancora per conoscere il nuovo Presidente della Repubblica. Il centrodestra continua a puntare sui tre nomi presentati nelle scorse ore (Moratti, Pera e Nordio), ma il governatore Zaia avverte: "Vedremo quale sarà l'evoluzione". Lo scontro tra le parti è proprio sui nomi di partito. Alberto Stefani (Lega) ammette che il cdx ha avanzato proposte della propria area, "ma di alto profilo istituzionale", che comunque per il centrosinistra non sono accettabili. Cirinnà (Pd): "Casellati? Veto sui nomi di partito". De Micheli (Pd): "I nomi che circolano non sono in grado di unire". Servizio di Angelo Andrea Vegliante.