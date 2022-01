Quirinale, Conte: “Il M5S non pone veti a nessuno. Casellati? Non può essere strumentalizzata”

Dopo un'altra giornata di frizioni tra le parti, il capo politico del Movimento 5 Stelle lancia un appello al centrodestra: "Facciamo una proposta condivisa. In queste ore stiamo lavorando e stiamo cercando di convincere le forze di centrodestra a evitare esibizioni muscolari, che significhirebbe contrapposizione. Abbiamo creato le premesse per un dialogo vero, chiaro, autentico. Casellati? Come può essere strumentalizzata per una prova di forza?". Servizio di Angelo Andrea Vegliante