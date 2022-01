Eurovision 2022, la Rai ha scelto i tre conduttori: nomi da urlo. La manifestazione canora andrà in scena dal 10 al 14 maggio 2022 presso il PalaOlimpico di Torino

La 66a edizione del Song Contest verrà ospitato dal nostro Paese, al centro della musica europea dopo la vittoria dello scorso anno a Parigi dei Maneskin

L’edizione del 2021 ha visto trionfare il talento dei Maneskin, esaltati dalla stampa mondiale, tranne che dai padroni di casa francesi. La sterile polemica sull’uso di droghe (poi smentita tecnicamente dai test) ha gettato ombre solo sui parigini. Il gruppo rock romano ne è uscito ancora più forte, partendo alla conquista degli Stati Uniti. Ci sarà un grande tocco di azzurro anche nell’Eurovision Song Contest 2022, visto che sarà Torino ad ospitarlo. Si fa un gran parlare in queste ore su chi verrà scelto dalla Rai per a conduzione dell’evento di portata continentale.

Secondo quanto riferito dalla Adnkronos, i nomi caldi nella lista della televisione di stato sono sostanzialmente tre. Come conduttori di ESC 2022 l’agenzia di stampa fa riferimento in modo preciso a Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan. Tre nomi condivisi anche da altri fonti. Potrebbe essere un mix davvero di altissimo livello, considerando anche l’alta portata internazionale dei primi due. Tutte figure giovani, poliglotte e di appeal per le nuove generazioni.

Eurovision 2022, la Rai ha scelto i tre conduttori: Mika, Laura Pausini e Alessandro Cattelan

Mika è madrelingua francese e si è affermato nella tv italiano come giudice di X Factor. Poi ha avuto il merito di conquistarsi la conduzione di un programma tutto suo, Stasera Casa Mika, con buoni risultati di ascolto. Per una manifestazione del genere è chiaramente un nome perfetto. Per quanto riguarda Alessandro Cattelan c’è davvero poco da dire. Dopo l’esplosione su Mtv, il passaggio su Sky lo ha definitivamente consacrato. Tra i più brillanti anchorman della nostra tv, è sbarcato lo scorso anno in Rai. Ha una connessione diretta con la musica, suo pane quotidiano e primo amore.

Su Laura Pausini, poi, si possono scrivere solo elogi, considerando il successo ottenuto in tutti gli angoli del globo. Le vendite dei suoi dischi in lingua spagnola, hanno superato quelle madre lingua, consacrandola alla storia della canzone italiana.

In televisione la Pausini si è cimentata con la conduzione di Laura & Paola, oltre agli anni in veste di giudice per la versione messicana di The Voice e per il talent La Banda. Sta per svanire, invece, la candidatura di Milly Carlucci, anche lei tra le papabili della vigilia. Sicuramente se il trittico sopra citato venisse confermato, un pizzico di delusione per la madrina di Ballando con le stelle potrebbe esserci.