Anticipazioni Beautiful, arriva il giorno del giudizio: Deacon e Ridge allo scontro

Le anticipazioni di Beautiful fanno sapere che si è arrivati alla resa dei conti con Deacon e Ridge allo scontro

Ridge e Deacon non vanno d’accordo e l’estrema vicinanza del padre di Hope a Brooke non sta bene al Forrester ancora inconsapevole di quanto accaduto la notte di Capodanno: arriva la resa dei conti.

Nuove puntate di Beautiful andranno in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 13:45. Le anticipazioni americane della soap opera fanno sapere che Brooke vivrà un momento di profonda crisi una volta realizzato quanto accaduto a Capodanno, ma soprattutto quando Hope le chiederà spiegazioni circa il ‘bacio con Babbo Natale’ di cui ha parlato Douglas.

Quando la Logan scopre la verità, corre da suo padre per sapere la sua versione, ma inavvertitamente di lì passera Sheila che origlierà tutto: la Carter è ossessionata da Brooke, è stata lei, infatti, a sostituire le bevande analcoliche con quelle alcoliche la notte di Capodanno.

Anticipazioni Beautiful, Ridge e Deacon allo scontro

Tra Ridge e Deacon non è mai corso buon sangue, ancor meno adesso che il papà di Hope ha baciato la moglie del Forrester. Quest’ultimo, una volta scoperta la verità potrebbe non prendersela affatto con la Logan, ma incolpare Deacon affinché lasci Los Angeles e le loro vite: il Forrester potrebbe prendere la palla al balzo per accusare l’uomo di aver fatto ubriacare sua moglie per poi poterla sedurre. È inevitabile pensare alla delusione di Ridge quando le cose verranno a galla, ma nel frattempo ha un duro scontro con Deacon, ancor prima di sapere la verità.

Ignaro di una parte della storia, gli è stato raccontato soltanto dello stato di ubriachezza della Logan, Ridge avrà un faccia a faccia proprio con Deacon in maniera molto accesa. Il Forrester vuole che il papà di Hope esca dalle loro vite ed a rincarare la dose ci pensa la stessa Brooke che inveisce contro l’uomo. A breve scoppierà una vera e propria guerra tra i due uomini, soprattutto non appena il Forrester scoprirà quanto è realmente accaduto la notte di Capodanno, in sua assenza, oltre lo stato di ubriachezza della moglie.