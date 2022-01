Amici 21, scontro furioso e paura in studio: sbatte la testa contro il tavolo

Durante la trasmissione di Amici 21 andata in onda il 23 gennaio sono esplose di nuovo le divergenze di vedute fra Raimondo Todaro ed Alessandra Celentano. Ecco cosa è successo e perchè Maria De Filippi è voluta intervenire.

Durante il day-time di Amici 21, era già andato in onda uno scontro fra due professori: Alessandra Celentano e Raimondo Todaro. Secondo quest’ultimo, non tutto quello che si è detto è andato in onda su Canale 5, ma è chiaro che tra i due ci siano delle forti divergenze su come bisognerebbe gestire le competizioni fra alunni e le eliminazioni.

Il faccia a faccia fra i due è arrivato dopo che, in diverse occasioni, un insegnante ha messo in sfida un proprio alunno con uno dell’altro professore. Uno degli ultimi casi è stato Christian, che è nel team di Todaro, che ha affrontato Cristiano, della squadra della Celentano. Lei, vistosi eliminare il suo alunno, sembrerebbe aver preso di mira Mattia.

Amici 21, fra Todaro e Celentano non si sono ancora chiariti i dissapori del day-time

Durante la puntata di Amici 21 andata in onda il 23 gennaio, si è vista ancora una volta esplodere la rivalità fra Raimondo Todaro ed Alessandra Celentano. L’insegnante di danza classica ha ricominciato a sottolineare che Mattia Zenzola andrebbe eliminato perchè infortunato, e quindi non in grado di partecipare al programma ed al serale.

Mattia, però, è un ballerino di latino-americano e fa parte del team di Raimondo Todaro. Il professore non ha voluto sentire ragioni. La Celentano è dunque partita in una furiosa ed interminabile discussione. Todaro, a quel punto, ha iniziato a sbattere la testa sul proprio banco in segno di disperazione e, soprattutto, di esasperazione.

Il futuro di Mattia Zenzola al centro dello scontro

Maria De Filippi è intervenuta per cercare di sedare il duro confronto. Raimondo Todaro ha dunque voluto rivelare un piccolo retroscena: “Mi voleva convincere sul fatto di essere in grado di poter sostituire un mio allievo. Allora io le ho detto: ‘Ale, tu sarai anche qui da oltre venti anni, ma io non sono rincogl***ito, figlia mia‘”.

