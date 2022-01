Cashback, cosa state aspettando? C’è l’occasione migliore per gli italiani e tutti la possono sfruttare con una semplice operazione

Tutto quello che è successo nel 2021ha lasciato un insegnamento importanti ai consumatori italiani. Se è vero che il Cashback di Stato ha esaurito la sua missine, è altrettanto vero che con un po’ di attenzione si può risparmiare.

La novità del 2022, anche se è in circolazione già da qualche tempo, si chiama Curve. Una carta di credito che funziona come un portafoglio nel quale raccogliere tutte le carte collegate. Quindi non deve essere ricaricata, ma il cliente deve semplicemente associarla alle altre carte in suo possesso.

Su Curve si possono utilizzare almeno un centinaio di carte di credito o debito VISA e MasterCard, cioè le principali proposte in Italia (pensate ad esempio alla Postepay). Può essere sottoscritto in versione gratuita, senza nessun canone mensile e con i limiti di spesa giornalieri, mensili e annuali. Ma anche in versione a pagamento (9,99 euro al mese) con altri servizi inclusi.

Cashback, cosa state aspettando? Ecco perchè approfittare di questa occasione

Come funziona il programma di cashback? Garantisce l’accredito immediato dell’1% delle spese fatte presso tre negozi selezionati tra quelli che aderiscono al programma nella versione gratuita e Black. I negozi arrivano fino a 6 nella versione Metal. Inoltre presenta la funzione ‘Go back in time’ grazie alla quale il cliente può spostare il pagamento fatto con una carta e farlo slittare verso un’altra.

Nelle ultime ora è arrivata la conferma che anche Huawei ha inaugurato una partnership con Curve che rende possibili i pagamenti contactless sui suoi smartphone I possessori di uno smartphone Huawei con HMS potranno quindi scaricare l’app Curve dall’AppGallery store, registrarsi e cominciare subito a utilizzarla.

Curve si inserisce in una serie di proposte che mirano tutte verso la stessa direzione: rifondere parte di quelli che i consumatori spendono, senza nessuno sforzo. Non sono le stesse cifre del Cashback di Stato, ma continuano ad arrivare prospettive interessanti, basta saperle cercare nel mare delle proposte attualmente sul mercato.