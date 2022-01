Juventus beffata proprio al fotofinish: va all’Inter!

L’Inter scippa un colpo alla Juventus: Marotta lo vuole a tutti i costi. I nerazzurri hanno sorpassato la ‘Vecchia Signora’ per aggiudicarsi uno dei migliori in Serie A

L’affare si sta concretizzando per giugno e consentirà alla rosa di Simone Inzaghi di ampliare le proprie soluzioni a centrocampo. Sembra davvero tutto fatto.

Il mercato dell’Inter non ha fretta di decollare vista la posizione rassicurante in classifica e la perfetta inquadratura tattica trovata da Inzaghi, permette ai nerazzurri di ragionare con più calma. Ad essere pignoli manca qualcosa sulla fascia sinistra e proprio lì Marotta e Ausilio stanno cercando di intervenire. La lista prevede i soliti nomi, da Digne (ormai più lontano) a Bensebaini del Borussia Monchengladbach, da Kostic dell’Eintracht a Parisi dell’Empoli. Profili diversi sia per caratteristiche che prezzi ma che piacciono tutti in egual misura. Prima di affondare eventuali colpi, però, c’è da pensare alle uscite. Il primo della lista è Stefano Sensi, ad un passo dalla Sampdoria, dove diventerà il regista di Giampaolo. Anche Vecino è al passo d’addio, ma qui bisogna trovare una soluzione definitiva e non in prestito, vista la scadenza a giugno del contratto. Qualcosa potrebbe smuoversi in questa settimana, soprattutto all’estero.

L’Inter scippa un colpo alla Juventus: in via di definizione l’affare Frattesi col Sassuolo

In vista di giugno l’asse più caldo è però quello con il Sassuolo. La vera battaglia con la Juventus sul mercato è sui due gioielli dei neroverdi: Scamacca e Frattesi. Quest’ultimo viene considerato dai nerazzurri una perfetta alternativa a Barella e ci sarebbe anche l’idea di bloccarlo già a gennaio. Come riportato dai colleghi di calciomercato.it e Tuttosport, la valutazione che ne fa il direttore Carnevali è di 25 milioni di euro.

LEGGI ANCHE >>> Nuova squadra per Antonio Conte: è finita con il Tottenham

LEGGI ANCHE >>> La Juventus ha le mani su una stella internazionale: si può chiudere!

Una cifra elevata ma assolutamente ammortizzabile vista l’età del ragazzo (23 anni da compiere) e le prospettive tecniche. A Milano stanno cercando di capire se c’è la possibilità di inserire qualche contropartita tecnica gradita al Sassuolo per arrivare a dama. Si parla molto di Pinamonti, attualmente in prestito all’Empoli, che potrebbe diventare il centravanti di riferimento per Dionisi una volta che Scamacca saluterà la compagnia. Sono ore febbrili ma a breve anche il mercato dell’Inter potrebbe decollare.