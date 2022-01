“Hai il pi****o?”, squallida domanda ad Andrea Nicole: la sua risposta fa il giro del web!

Una squallida domanda fatta un fan ad Andrea Nicole, ex tronista di Uomini e Donne, ha fatto rabbrividire tutti. La risposta dell’ex protagonista del dating show condotto da Maria De Filippi ha fatto il giro del web.

Uomini e Donne, sin dalla sua prima stagione (quella dell’esordio sul piccolo scherm-), ha riscosso un notevole seguito tra i telespettatori.

La chiave del successo del dating show condotto dalla straordinaria Maria De Filippi, è dato sicuramente da un regolamento impeccabile e dal fatto che tutti gli italiani amano il romanticismo e di conseguenza amano scoprire come nasce e si evolve una possibile storia d’amore. Seguire i momenti belli e brutti di una coppia o di due ragazzi che si frequentano è davvero fantastico. Per saperlo basta sintonizzarsi tutti i giorni su Canale 5 alle ore 14.45.

Dopo il trono classico, da qualche anno a questa parte i produttori di Uomini e Donne hanno deciso di effettuare un upgrade aggiungendo il Trono Over. Sono molti i volti che hanno fatto breccia nei cuori dei telespettatori e una delle ultime troniste in modo particolare è riuscita a ritagliarsi una grossa parte di cuore dei suoi fan.

“Hai il pi****o?”, squallida domanda ad Andrea Nicole: la sua risposta intelligente

L’ultima tronista a uscire dal programma è stata Andrea Nicole. La ragazza ha scelto Ciprian Aftim, il corteggiatore che da quando ha sceso le scale per lei le ha fatto battere il cuore come nessun altro. Le loro esterne, i baci e gli sguardi complici nel corso delle puntate erano il presagio di una grande storia d’amore che tutti si augurano duri per sempre.

Fuori dal programma i due stanno vivendo a pieno la loro storia e tengono costantemente aggiornati i loro followers, curiosi di saperne di più. Alcuni però sono pronti a lanciare frecciatine o commenti spregevoli nei confronti dell’ex tronista. Proprio come avvenuto nelle ultime ore.

Andrea Nicole Conte com’è noto a tutti ha effettuato un processo di transizione che l’ha portata a ritrovarsi nel corpo che sognava sin da bambina. Si è sempre sentita una donna rinchiusa in gabbia il cui aspetto era il corpo di un uomo. Dopo anni di riflessioni ha deciso di realizzare il suo più grande desiderio: diventare una donna in tutto e per tutto.

Non mancano i maligni. Oggi Andrea Nicole è una bellissima ragazza ma gli haters sono sempre pronti a mettere a dura prova la pazienza dell’ex tronista. Un po’ come avvenuto oggi quando un followers le ha chiesto “Hai il pis…o?”,

“Amo ho il freezer pieno, fra gli spinaci e il preparato per soffritto. Le verdure sono importanti per una dieta sana ed equilibrata”, questa la risposta intelligente di Andrea Nicole che ha zittito con stile uno dei tanti leoni da tastiera che si trovano in giro sul web.