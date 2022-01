Ex vincitore di Sanremo dice addio alla musica: il suo nuovo lavoro

L’ex vincitore di Sanremo ha dato un annuncio che ha spiazzato tutti: si troverà un nuovo lavoro entro la fine del 2022. Ecco di chi si tratta e quali sono le sue motivazioni per questo nuovo inizio.

A fine 2020, Valerio Scanu ha pubblicato il suo ultimo album, Canto di Natale. Il lancio del primo singolo, L’aria del Natale, è stato accompagnato da un cortometraggio a cui hanno partecipato anche Massimo Lopez e Remo Girone. I tre si sono conosciuti grazie alla partecipazione di Scanu e Lopez al programma di Rai 1 Tale e Quale Show.

Questo album ha per Scanu un significato molto particolare. Non solo perchè l’ex vincitore di Sanremo dal 2012 ha come rituale il concerto di Natale, ma anche perchè quella musica è il suo abbraccio virtuale durante la pandemia. Cantare la speranza è per lui molto importante, ed è riconoscente della folta schiera di fan che lo seguono dagli esordi.

L’ex vincitore di Sanremo: qual è il suo nuovo lavoro?

In una vecchia intervista a Musica in Contatto, Valerio Scanu ha spiegato: “La musica è la mia comfort zone. L’amore per gli animali è la vita di tutti i giorni. Mi piace sperimentare tutto ciò che di artistico esiste e per il futuro non mi precludo niente“. Effettivamente, nel prossimo futuro dell’ex vincitore di Sanremo ci sarà un nuovo lavoro.

Parlando con Roma Today, Valerio Scanu ha spiegato che fra sei mesi circa discuterà la sua tesi di laurea in giurisprudenza. In questo momento il trentunenne è impegnato a svolgere il tirocinio curricolare presso il tribunale di Piazzale Clodio, ed entro la fine del 2022 gli piacerebbe poter intraprendere la carriera di avvocato.

L’impegno per i più vulnerabili: la promessa del cantante

Valerio Scanu sta dunque scrivendo la sua tesi di laurea che ha come tema le vulnerabilità. In passato ha più volte collaborato con delle realtà no-profit specializzati in temi sociali, e vorrebbe poter continuare a supportarle nelle vesti di avvocato. Poi ha concluso: “Credo proprio di avere la verve necessaria“.

Ecco Valerio Scanu durante il suo concerto virtuale “e sarà Natale… Live show” trasmesso in diretta su Streaming Arena: