Emozioni alle stelle al GF Vip, Manuel in lacrime: il più bel gesto fin qui – VIDEO

Un bellissimo momento da brividi all’interno della Casa del GF Vip che vede, ancora una volta, protagonista Manuel Bortuzzo

Un allontanamento non voluto, una barriera che andava rotta, Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié sono riusciti a farlo con Manila Nazzaro. Quest’ultima ha scritto una lettera al nuotatore da brividi.

Manuel, Manila e Lulù chiusi in camera e spiati dalla Regia 2 di Mediaset hanno scritto un meraviglioso momento di quest’edizione del GF Vip. La Nazzaro, nei giorni scorsi, aveva manifestato il suo disagio nel sentirsi lontana dalla coppia affiatata del reality show ed ha provato a scrivere una lettera di scuse e di belle parole per il nuotatore.

Una lettera nata di pancia, che ha avuto bisogno di tempo per essere messa a punto e che è stata consegnata prima della puntata di stasera e di cui, chissà, potrebbe essere svelato pubblicamente il contenuto.

Anche se non nutro una simpatia per Manila ma in questa circostanza tutto mi è piaciuto manila manuel lulu’ #gfvip #manuelbortuzzo #LuluSelassie #manila pic.twitter.com/sxL5foztSK

— giada rossa (@RossaGiada) January 16, 2022