Nuovo eliminato al GF Vip 6: fuori dalla casa una delle più amate concorrenti

Spunta il nuovo eliminato dal GF Vip 6. Andiamo quindi a vedere secondo gli ultimi sondaggi chi dirà addio alla Casa di Cinecittà.

Questa sera torna il GF Vip 6, con la puntata in diretta. I telespettatori durante il venerdì sera assisteranno ad un nuovo televoto, nuove percentuali e un eliminato. Inoltre nell’ultima puntata abbiamo assistito a Nathalie Caldonazzo stracciare Soleil Sorge. Infatti proprio Nathalie è stata la più votata dal pubblico a casa, sorpassando sorprendentemente la più quotata concorrente. Adesso in nomination sono finite tre donne, Carmen Russo, Federica Calemme e Soleil Sorge. Andiamo quindi a vedere secondo i sondaggi chi potrebbe dire addio alla Casa.

GF Vip 6, la candidata ad uscire è Carmen Russo: i sondaggi sorprendono

Lo scontro per uscire dalla casa del Grande Fratello Vip questa sera vedrà opporsi Soleil Sorge, Carmen Russo e Federica Calemme. La sorprendente vittoria di Nathalie Caldonazzo la scorsa settimana ha rimescolato le carte in tavola ed adesso nulla è scontato. Nella puntata di venerdì 14 gennaio 2022, potrebbe accadere ancora qualcosa di clamoroso. Secondo i sondaggi Soleil Sorge non sarebbe favorito nemmeno stavolta. Questa sera però il voto è eliminatorio.

Da quando Alex Belli ha deciso di uscire dalla casa, Soleil sta perdendo sempre più consensi e sarebbe sparita anche tra le candidate alla vittoria finale. All’inizio il suo flirt aveva incuriosito tutti, ma successivamente il teatrino ha stancato un po’ tutti, con l’uscita dell’attore che ha tolto i riflettori dalla Sorge. Inoltre i fan di Gianmaria Antinolfi sarebbero pronti ad appoggiare Federica Calemme, per salvarla e vedere se il flirt tra i due seguirà. La terza concorrente in nomination, Carmen Russo, sembrerebbe però la sfavorita, visto che le sue dinamiche non incuriosiscono il pubblico.

Ad inchiodare l’ex ballerina ci pensano i sondaggi. Infatti la più votata, come anticipato, è Federica Calemme. Infatti la concorrente, nonostante sia entrata da pochissimo, è riuscita subito a farsi notare ed ha ottenuto il 48% delle preferenze online. Dietro di lei, ma molto più staccata, troviamo Soleil Sorge con il 36% dei voti. Ma la concorrente più lontana dalla casa sembrerebbe proprio Carmen Russo, che è riuscita ad ottenere solamente il 14% delle preferenze. Appare quindi scontato chi uscirà dalla casa del Grande Fratello stasera.