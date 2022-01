Ida Platano lo confessa ai suoi fan: è accaduto durante l’ultima notte

L’ultima notte Ida Platano ha fatto qualcosa che ha voluto confessare ai suoi follower di Instagram da cui è stata invogliata!

È su Instagram, con i suoi amati follower che Ida Platano ha spesso una linea diretta ed è a quest’ultimi che ha deciso di fare una confessione particolare su quanto è accaduto a casa la scorsa notte.

La dama del Trono Over è una vera mamma social ed è su Instagram che impiega maggior parte delle sue giornate a condividere ogni singola vicissitudine con i suoi amati follower. Sono oltre mezzomilione quelli che quotidianamente vengono aggiornati su quanto accade alla Platano, che sia divertente o meno.

Molto spesso, inoltre, la stessa Ida si fida ciecamente delle persone che la seguono e chiede loro vari consigli: non è raro, infatti, che la dama del Trono Over apra un box delle domande cui rispondere in cui chiede pareri ai suoi follower.

Ida Platano confessa: “L’ho fatto tutta la notte”

Per ringraziare i suoi follower del quotidiano calore che le trasmettono, Ida Platano ha mostrato pacchi, biglietti e tutto ciò di cui l’hanno omaggiata alcuni suoi fan. Per ingannare un po’ il tempo e per farsi vedere presente alla sua platea -nonostante l’attuale assenza emotiva, specialmente per numerosi delusioni incassate ad Uomini e Donne- la dama del Trono Over ha chiesto ai suoi follower di dirle cosa stessero mangiando. Come al solito sono arrivate migliaia di risposte che, però, hanno provocato un brutto effetto alla Platano. Sempre ai suoi follower ha confessato: “Quando vi ho detto ditemi che cosa state mangiando, beh devo dirvi che sono arrivata a casa e mi avete scatenato una fame. Ho mangiato tutta la notte“.

Nel frattempo, i fan della dama dovranno attendere ancora un po’ per rivederla in studio al dating show perché il suo cavaliere, Diego Tavani, ha contratto il Covid ed entrambi erano assenti durante le registrazioni delle puntate che sono andate in onda questa settimana.