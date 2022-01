Ballando con le Stelle, volto storico del programma pronto all’addio

Ballando con le Stelle 2022 potrebbe aprirsi con un addio al programma davvero clamoroso: scopri l’indiscrezione pazzesca che vedrebbe un opinionista lasciare il talent-show di Rai 1.

L’edizione 2021 di Ballando con le Stelle ha visto due addii molto importanti. Prima dell’inizio del talent-show ci sono state numerose polemiche per il passaggio di Raimondo Todaro a Amici, mentre nell’ultima puntata Sara Di Vaira e Simone De Pasquale hanno confermato di volersi fermare, lasciando così per sempre la trasmissione.

Per quest’ultimo ci sarà forse la possibilità di continuare a seguirlo, anche se avrebbe lasciato per sempre la professione di ballerino: potrebbe debuttare come conduttore proprio a Ballando, dove racconterebbe cosa succede dietro le quinte. La stagione 2022 di Ballando con le Stelle, però, sembra che inizierà con un altro addio davvero clamoroso.

Ballando con le Stelle

Secondo il magazine Vero ci potrebbe essere un addio clamoroso a Ballando con le Stelle: dal 2022 potrebbe mancare una storica opinionista. Si tratta proprio di Selvaggia Lucarelli, che è tanto amata quanto odiata dagli spettatori, per la sua capacità di creare sempre polemica e cogliere degli aspetti non banali da ogni situazione.

LEGGI ANCHE >>> Ballando con le Stelle, addio al veleno: “Il mio stile è la chiarezza”

NON PERDERTI >>> Ex di Ballando con le Stelle operata al cuore: le sue condizioni – FOTO

Le ultime puntate, in particolare, non sono state affatto semplici per Selvaggia. C’è stato un duro scontro con Morgan, e precedentemente aveva sollevato molte polemiche per le sue domande ai concorrenti, giudicate troppo invadenti, riguardo il Covid. In molti non dimenticano neanche che ha portato alle lacrime la showgirl Sabrina Salerno.

Oltre Ballando con le Stelle: i progetti di Selvaggia

Per il momento, Selvaggia Lucarelli non si è aperta a parlare del suo futuro professionale nella trasmissione condotta da Milly Carlucci, dove ormai è presenza fissa da oltre sette anni. La giornalista conduce Le Mattine su Radio Capital ed è attualmente impegnata nella promozione del suo libro “Crepacuore – Storia di una dipendenza affettiva” edito da Rizzoli.

Ecco le dieci pettinature ed outfit scelti da Selvaggia Lucarelli durante le puntate di Ballando con le Stelle 2021: