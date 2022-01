Cadavere ritrovato a Trieste: è il corpo di Liliana Resinovich, scomparsa il 14 dicembre

È in corso l’autopsia al corpo della donna, per accertare a quando risale la morte di Liliana e se è avvenuta nello stesso luogo del ritrovamento.

Il corpo ritrovato a Trieste il 5 gennaio è di Liliana Resinovich, la 63enne pensionata scomparsa nel nulla il 14 dicembre. Il rinvenimento del cadavere era avvenuto in un’area boschiva nei pressi dell’ex ospedale psichiatrico di San Giovanni. A riconoscerlo sono stati il marito Sebastiano Visintin e il fratello Sergio in Questura, attraverso le foto della salma che gli hanno mostrato gli inquirenti.

È in corso l’autopsia al corpo della donna in un’altra parte della città. Claudio Sterpin, l’amico ottantaduenne della donna, ha portato una rosa dov’è stato ritrovato il corpo.

Cosa dovranno accertare gli investigatori sulla morte di Liliana Resinovich

L’esame servirà ad accertare a quando risale la morte di Liliana e se è avvenuta nello stesso luogo del ritrovamento. Antonio De Nicolo, procuratore di Trieste, ha aperto un fascicolo di inchiesta a carico di ignoti.

Le indagini cercheranno di rispondere a una serie di domande che per ora sono rimaste senza risposte. Ad esempio, dove si stesse recando Liliana, se sia salita sull’auto di qualcuno e se come detto, il suo corpo sia stato portato dov’è stato ritrovato in un secondo momento, oppure è morta proprio lì.

Secondo gli investigatori infatti, il cadavere era ben conservato per essere stato esposto alle intemperie tutto questo tempo. Questo è il motivo che induce a non escludere l’ipotesi che possa essere stato portato lì in un secondo momento. Al vaglio, anche alcune dichiarazioni del marito di Liliana rese agli investigatori, che risulterebbero, da quanto trapela, contrastanti su determinati punti.

In un primo momento infatti, Visintin ha dichiarato che le videocamere di sorveglianza avevano ripreso la moglie mentre si recava alla stazione degli autobus. Ma gli inquirenti non hanno trovato riscontri su questa versione. In un secondo momento invece, l’uomo ha dichiarato che la moglie si sarebbe allontana a piedi.

Secondo il racconto, la donna sarebbe uscita quando lui non era in casa. E anche su questo punto ci sono dettagli da chiarire. Perché prima ha affermato di essere uscito per provare una nuova fotocamera, poi di essere andato a consegnare coltelli ad alcune supermercati e pescherie, attività che svolge da pensionato.