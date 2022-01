Rilascio indebito del Green pass: 50 ordinanze cautelari per corruzione, falso ideologico e peculato

La polizia, coordinata dalla Procura di Ancona ha eseguito 50 ordinanze di custodia cautelare per reati connessi all’indebito rilascio del Green pass. In carcere, un infermiere addetto alle vaccinazioni in un centro vaccinale e ai domiciliari 4 persone ritenute intermediarie negli episodi di corruzione e nel rilascio indebito dei pass. Per 45 persone, obbligo di dimora e presentazione alla pg. Tutti sono indagati a vario titolo per corruzione, falso ideologico e peculato.