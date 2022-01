Uomini e Donne, gli auguri piccanti di Tina Cipollari: fan esterrefatti – FOTO

Gianni Sperti ha fatto gli auguri alla sua collega Tina Cipollari, con cui è opinionista di Uomini e Donne. Ecco la piccante risposta della ciociara.

Nelle puntate di Uomini e Donne di questa stagione, è capitato di vedere in qualche occasione gli opinionisti litigare fra loro. Entrambi, però, hanno chiarito che le loro divergenze sono limitate ad una differenza di vedute all’interno della trasmissione: fra di loro, infatti, ci sarebbe un profondo affetto e rispetto.

A conferma di ciò, Gianni Sperti ha pubblicato una foto in cui si vedono gli auguri che si è scambiato con Tina Cipollari per l’inizio del nuovo anno, dove si sono scambiati molti cuori. In occasione del 6 gennaio, però, le cose sono andate in maniera molto diversa, con la spumeggiante Tina che ha dato una risposta molto particolare a Gianni.

Uomini e Donne, gli auguri di Tina Cipollari del 6 gennaio

In occasione della festa dell’Epifania, Gianni Sperti ha scritto alla sua collega di Uomini e Donne: “Mi dispiace, sicuramente sarai stanca per la nottata che hai dovuto affrontare. Auguri Befana“. Tina ha capito lo scherzo ed ha voluto scrivere un messaggio piccante, dal momento che le era stata appellata “befana”.

Questi gli auguri di Tina Cipollari: “Sì, mi sento tanto stanca, una nottata terribile. Guarda che sono passata anche da te, nella calza troverai 10 chili di ovatta per riempirti le mutande tutto l’anno, visto che la natura è stata poco generosa con te“. Gianni Sperti ha voluto pubblicare questa conversazione dando segno di avere una buona auto-ironia.

Ecco i messaggi che si sono scambiati i due opinionisti di Uomini e Donne su Whatsapp: