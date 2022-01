Maria De Filippi ha scelto: sarà lui il nuovo tronista di Uomini e Donne

Il parterre di Uomini e Donne si arricchirà con un nuovo tronista? Maria De Filippi ha scelto il ragazzo che fa al caso del dating show

Il Trono Classico di quest’anno ha visto già tanti giovani nello studio di Uomini e Donne, ognuno dei quali ha provato ad approfondire la propria storia al di fuori dei riflettori. Dopo l’espulsione di Joele Milan abbiamo assistito alla scelta di Matteo Fioravanti con Noemi Baratto, ma la coppia è già tramontata.

A seguire, ci sono state le scelte di Andrea Nicole con Ciprian e Roberta Ilaria Giusti con Samuele Carniani. Il nuovo tronista che può arrivare è proprio una vecchia conoscenza di quest’ultima.

Uomini e Donne, Luca Salatino sale sul trono?

Luca Salatino potrebbe essere il nuovo tronista di Uomini e Donne. Da corteggiatore di Roberta Ilaria, Luca è entrato nel cuore della redazione del dating show ed in quello di Maria e, grazie al fatto che non è stato scelto, potrebbe diventare uno dei protagonisti di quest’edizione del programma.

Attualmente Luca è un pugile, ma in passato ha sofferto parecchio, come lui stesso raccontò in un’intervista ad Uomini e Donne Magazine: “Sono stato un bambino molto buono. Ero una preda facile per i bulli, di conseguenza sono stato costretto ad imparare a difendermi. A volte la vita non ci lascia altra scelta che essere forti. Mi aspetto che la ragazza che avrò al mio fianco riesca a vedere tutto quello che sono”.