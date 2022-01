Netflix, l’anno comincia con una grandissima sorpresa: preparatevi al botto. Tra vecchie produzioni e novità assolute, il 2022 parte alla grande

Era già successo nei mesi scorsi e succederà ancora, perché il bello delle piattaforme streaming è che hanno sempre necessità di rinnovarsi per non stufare il pubblico. E così Netflix ha cominciato il 2022 tagliando alcune serie tv amatissime (come 24, Prison Break e i Griffin), sostituendole con altre.

Tra le sorprese più belle, già disponibili per il pubblico dal 1° gennaio, c’è la nuova serie tv girata da Ficarra e Picone che sono passato alla produzione seriale con ‘Incastrati‘. Nella loro Sicilia, sono due tecnici riparatori testimoni per caso di un delitto di mafia e questo comporterà una serie di situazioni surreali ma divertentissime.

Non è questa però l’unica novità nel catalogo Netflix per il mese di gennaio. Arriverà infatti la terza stagione di After Life, altro grande successo con la storia di un giornalista che ha perso la moglie e per questo decide di affrontare il lutto isolandosi dal mondo. Inoltre in arrivo anche la quarta stagione di Ozark, la terza di Snowpiercer e l’attesissima miniserie Neymar: il caos perfetto, dedicata al talento brasiliano del PSG.

Ogni fine è un nuovo inizio. La terza e ultima stagione di After Life è in arrivo il 14 gennaio. pic.twitter.com/KAt5im0enY — Netflix Italia (@NetflixIT) January 1, 2022

Netflix, l’anno comincia con una grandissima sorpresa: tutti i titoli da non perdere

Ma nel catalogo Netflix di gennaio spuntano anche sorprese incredibili per gli utenti. Arriveranno infatti le prime tre stagioni della serie tv Manifest, già vista su Mediaset Premium e anche su Canale 5. Netflix ha deciso di salvare la produzione, finanziando la quarta e definitiva stagione, in arrivo prossimamente.

Saranno disponibili anche le stagioni complete, dalla 1 alle 12, di un grandissimo successo mondiale come The Big Bang Theory e dal 1° gennaio anche la stagione 4 di

The Good Doctor. Tra le produzioni originali invece la più attesa è probabilmente l trhiller La donna nella casa di fronte alla ragazza dalla finestra, disponibile dal 28 gennaio 2022.