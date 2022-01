Giucas Casella lo confessa ai coinquilini: “È successo in collegio”. La rivelazione sorprendente

Giucas Casella ha raccontato del suo periodo in collegio ed ha confessato una cosa sorprendente ai suoi coinquilini

Da ragazzo, Giucas Casella è stato in un collegio in cui, tempo fa, ha rivelato di aver avuto un flirt con un altro uomo. Nelle scorse ore, però, l’illusionista ha rivelato qualche dettaglio in più rispetto alla sua sessualità: “Sono stato anche con un uomo, è successo, sì. Per me è normalissimo. Mi ricordo in collegio, tra di noi, ma sarà successo anche a voi, non c’è niente di male”.

LEGGI ANCHE > > > Sanremo, incredibile Fiorello: l’annuncio lascia tutti di stucco

NON PERDERTI > > > Terremoto GF Vip: salta l’ingresso più atteso e cambia la messa in onda del programma

L’illusionista è stato anche con altri uomini, ma ha avuto anche relazioni con delle donne, Tina Cipollari e Patrizia De Blanck tra le altre, tuttavia ha ammesso: “Non è che quando tu vai con un uomo sei omosessuale, ma a me è successo e se dovesse risuccedere mica dico di no”.

LEGGI ANCHE > > > “Si è fatto una canna nella casa”, confessione shock al GF Vip: scatta la squalifica?

Giucas Casella si racconta ad Eva Grimaldi

Ad Eva Grimaldi, Giucas Casella ha anche ammesso di non avere la libertà di una volta: “Ognuno è libero, per me è normalissimo tutto questo, poi ognuno si fa la sua strada. Anche se oggi magari direi di no. Un conto è quando sei giovane e puoi fare quello che vuoi. Adesso non ci penso neanche più, anche se vedo una persona che mi può piacere mi reprimo, non faccio il passo avanti, poi se è una cosa straordinaria ci posso ricascare”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Briatore-Gregoraci, il nuovo anno inizia col botto: fan della coppia entusiasti

Nonostante sia stato con diversi uomini, l‘illusionista afferma di non essersi mai innamorato: “Non ho mai avuto una storia con un uomo. Ho avuto una cosa quando ero ragazzino in collegio, è normale fra ragazzi. Non mi sono mai innamorato. Non è una questione di cervello”.