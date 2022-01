Incidente a Capodanno per Elettra Lamborghini: il racconto della cantante

Elettra Lamborghini ha rivelato di aver avuto un incidente a Capodanno sulle piste da sci: ecco il suo racconto e perchè per lei si tratta di un ricordo romantico.

Elettra Lamborghini ha visto sfumare pochi giorni prima della messa in onda la sua conduzione di Miss Italia. In realtà l’impegno è stato solo rimandato a causa del Covid, e così la cantante ha avuto più tempo di dedicarsi al lancio del suo ultimo singolo a tema natalizio, “A mezzanotte“.

Elettra Lamborghini ha recentemente rilasciato un’intervista al settimanale DiPiù, in cui oltre a parlare della sua carriera professionale ha rivelato il ricordo più bello che ha delle festività. La cantante ha dunque rivelato un incidente avuto sulla neve durante le vacanze di Capodanno del 2021.

Elettra Lamborghini racconta l’incidente di Capodanno

Per il Capodanno 2021, Elettra Lamborghini ha trascorso le festività in un resort in Svizzera: nonostante ci sia stato un incidente sulle piste da sci, tutto è proceduto al meglio. La cantante non ha rivelato ulteriori dettagli su cosa è successo, ma ha piuttosto voluto spiegare il significato di quella vacanza.

Elettra ha raccontato che è stato tutto molto romantico: era il primo Capodanno che lei ed Afrojack trascorrevano insieme da sposati, ed hanno deciso di aspettare la mezzanotte da soli, nella camera d’albergo. Ha poi aggiunto: “Ci siamo vestiti in modo elegante e dopo cena ci siamo dedicati tantissime coccole, aspettando la fine dell’anno“.