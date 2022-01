Barbara D’Urso, spunta un amore dal passato: incredibile rivelazione

A distanza di moltissimi anni spunta un amore dal passato di Barbara D’Urso. A raccontare la love story è stato il suo ex

Tra gli amori di Barbara D’Urso va certamente ricordato Memo Remigi. Raggiunto dal settimanale Di Più, è stato proprio il cantante a ricordare la love story che negli anno 80 l’ha visto accanto alla conduttrice napoletane. Remigi oltre a parlare della Carmelita ha raccontato anche del rapporto che aveva con sua moglie, Lucia Russo, venuta a mancare lo scorso anno a causa di una terribile malattia.

L’ex concorrente di Ballando con le Stelle ha spiegato che la sua storia d’amore con Lucia è durata 50 anni con un’interruzione di 7. Proprio in quel frangente Remigi sarebbe stato legato sentimentalmente alla D’Urso. Vista la differenza d’età, però, la loro frequentazione all’epoca fece non poco scalpore.

Memo Remigi rivela: “Ho tradito più volte mia moglie”. Quando è arrivata la D’Urso, Lucia ha detto basta

Memo Remigi raggiunto da Di Più si è raccontato senza veli. Difatti, il cantante, ha rivelato di aver più volte tradito sua moglie Lucia nonostante entrambi fossero molto innamorati. La signora Russo-Remigi ha sempre perdonato le scappatelle di suo marito fino all’arrivo di Barbara D’Urso.

“A 39 anni ho iniziato una storia con una donna più giovane di 20. Era una storia seria, non una semplice avventura. Anche mia moglie lo capì e non me la perdonò“, ha chiosato Remigi alla rivista edita da Cairo Editore. L’artista ha poi continuato: “Oltre che tradita si sentiva umiliata, le davano fastidio le chiacchiere della gente e così chiese il divorzio. Ma anche allora, visto che avevamo un figlio in comune, non ci siamo persi di vista, e il nostro legame non si è mai effettivamente rotto”.

Lucia e Memo all’epoca erano già diventati genitori di Stefano che oggi lavora come regista. “Quando la mia nuova compagna mi chiese di sposarla, di avere un figlio, l’ho lasciata andare“, ha detto Remigi il quale, dopo aver rotto con la conduttrice Mediaset, è tornato da sua moglie.