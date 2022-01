A Napoli si spara con pistole e fucili per festeggiare il nuovo anno

Spari con pistole e fucili per festeggiare il 2022 (non è chiaro se con proiettili veri o a salve). È quanto accade a Napoli, dove molti utenti hanno postato le loro "gesta" su TikTok. La denuncia proviene dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli: "Il solo gesto è aberrante per quello che rappresenta - scrive Borrelli -, un inno alla violenza, la celebrazione del crimine. Accade in tutti i quartieri e nei comuni della provincia di Napoli. Il tutto sempre arricchito da risate e approvazione dei presenti anche di fronte a questi gesti culturalmente criminali."