Regina Elisabetta, a rischio la sua incolumità: voleva ucciderla

A rischio l’incolumità della Regina Elisabetta: un intruso al castello di Windsor voleva ucciderla. Il motivo

Per scongiurare la variante Omicron a Natale la Regina Elisabetta non si è recata a Sandringham ma è rimasta a Windsor dove, però, avrebbe rischiato la sua vita. Ebbene, per chi non lo sapesse, la Sovrana sarebbe stata presa di mira da un giovane 19venne che lo scorso 25 dicembre ha fatto irruzione nella sua dimora per ucciderla.

Fortunatamente il ragazzo, nel tentativo di superare la recinsione del castello, è stato notato dalla sicurezza e bloccato per tempo. Intanto, dopo aver fermato il 19enne, la polizia ha avviato le indagini. Stando a quanto riportato dal TheSun, l’intruso ha provato a fare irruzione nel castello di Windsor con un piano preciso: uccidere la Regina.

Elisabetta II ha rischiato la vita: a Windsor un intruso voleva ucciderla

In seguito alle indagini avviate dalle forze dell’ordine è stato possibile risalire ad un filmato del 19evenne dove spiegava le sue intenzioni: uccidere la Regina. Vestito di nero con una balestra tra le mani, l’intruso poco prima di fare irruzione a Windsor annunciava: “Mi dispiace per quello che ho fatto e per quello che farò. Tenterò di assassinare Elisabetta, capo della famiglia Reale“.

Ma per quale motivo il giovane ragazzo aveva intenzione di commettere questo terribile omicidio? Jaswant Singh Chail (così si chiama l’intruso), voleva vendicare chi ha perso la vita durante il massacro di Jallianwala Bagh avvenuto nel 1919.